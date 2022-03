"Hoy os hablo porque están sucediendo cosas en el mundo que os ocultan, cosas terribles que debéis saber". De esa forma comienza Arnold Schwarzenegger un vídeo dirigido a sus "queridos amigos" de Rusia y a los soldados del país que se encuentran en Ucrania. Su mensaje, compartido en su perfil de Twitter y que se ha viralizado en las últimas horas, también incluye un recado para Vladímir Putin.

"Vuestras vidas, vuestra gente y vuestro futuro están siendo sacrificados por una guerra sin sentido y condenada por todo el mundo", señala el famoso actor nacido en Austria. El también político, antiguo gobernador de California por el Partido Republicano, ha querido aprovechar su popularidad para dar apoyar al pueblo ucraniano y denunciar la propaganda del Kremlin. "Quiero al pueblo ruso. Por eso, deben saber la verdad. Vedlo y compartidlo", escribió en el tuit que acompaña al vídeo, de más de nueve minutos de duración y subtitulado en ruso e inglés.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022