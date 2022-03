Por Tremending

Residente se encuentra en un momento artístico inmejorable. Desde 'René' a su canción criticando a J Balvin su estilo se ha vuelto más directo y crítico con su entorno, apuntando directamente a la denuncia social. Con 'This is not America' ha querido señalar siglos de brutalidad y maltrato al pueblo latinoamericano.

En respuesta al famoso 'This is America' de Childish Gambino, una de las críticas más recurrentes de Residente en esta canción es precisamente esa mirada en el ombligo estadounidense. "América no es sólo USA", denuncia. Sin desmerecer la crítica social que realiza Gambino en su canción, Residente señala que los problemas de América no son solo los de Estados Unidos y que ellos mismos son los responsables de muchas injusticias que han ocurrido en Latinoamérica. "Es como decir que África es solo Marruecos", compara en la canción.

La canción es una fuerte denuncia del colonialismo y el imperialismo. De cómo no sólo saquearon América tras su "descubrimiento" ("cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos", reza la canción), sino también cómo durante décadas sus naciones sufrieron la intervención de fuerzas extranjeras para su propio beneficio económico y político en detrimento de los derechos sociales de la población local.

La factura musical es maravillosa con la fusión de ritmos tradicionales y modernos, pero lo que más sorprende es la fuerza de las letras y sobre todo, la cantidad de referencias históricas que hay en el videoclip de situaciones de injusticia social, especialmente del maltrato al pueblo indígena. Un usuario de Twitter ha intentado recopilar todas las que ha ido encontrando.

Las referencias visuales que logré identificar en el vídeo de Residente: Lolita Lebron pic.twitter.com/QZkZHZyDao — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

La primera imagen que aparece en el videoclip es la de Lolita Lebrón, compatriota de René y activista de la independencia puertorriqueña. Su figura ayudó a denunciar la situación colonial de Puerto Rico, tras liderar un comando que atacó la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Una muestra de la brutalidad con la que se trató al pueblo indígena es la imagen que referencia la ejecución de Tupac Amaru II, desmembrado por la fuerza de 4 caballos por mostrar oposición a la corona española. Su nombre se menciona también para mostrar la influencia latinoamericana en la cultura estadounidense y mundial, ya que inspiró el nombre del icónico rapero Tupac Shakur. Esta herencia latinoamericana también tiene como consecuencia el uso del calendario maya en todo el mundo.

Corrección: Ejecución de Tupac Amaru II rebelde contra la corona española, desmembrado por la fuerza de 4 caballos. pic.twitter.com/LVdtEVW7ZC — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

Los niños enjaulados en la frontera Mex-USA pic.twitter.com/nYk3rLCpuy — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

El videoclip trata temas actuales, como los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos, con la imagen de niños en jaulas. También hace una crítica feroz al capitalismo, donde refleja el gran daño que está haciendo la sociedad de consumo al Amazonas. Podemos ver imágenes del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comiendo un filete en referencia a la deforestación de la selva para pastoreo de ganado e imágenes de manifestaciones de los índigenas para salvar sus tierras, paquetes de Amazon contaminando el entorno o la fuerte represión policial en las favelas para dar una buena imagen en la Copa del Mundo de 2014. Hasta se puede encontrar una referencia a la película Ciudad de Dios, inspirada en la vida en las favelas.

Bolsonaro y la deforestación del Amazonas para pastoreo de ganado. Llevándose por delante tribus indígenas. pic.twitter.com/ElsnHIKB8E — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

La contaminación por los envíos de Amazon. pic.twitter.com/gjr3lm3nrU — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

Las protestas de mujeres indígenas en Brasil en contra de la deforestación del Amazonas. pic.twitter.com/bAHlPwPKxL — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

La fuerte ofensiva de la fuerza pública en las favelas previo al inicio del mundial Brasil 2014. pic.twitter.com/2AEM9i2xM6 — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

Este podría ser Mane Gallina, pero por el ángulo me dice más que es Ze Pequenho (Ciudad de Dios) pic.twitter.com/SxnopyfWWX — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

La tensión vivida en Colombia en 2021 tiene también un lugar especial con innumerables referencias con imágenes icónicas de las protestas como el beso de una pareja en medio de la violencia o una performance en la que los manifestantes simulaban ser cadáveres cubiertos con la bandera. También incluye una crítica a la ironía de que multinacionales vendan el café a precios de escándalo a los propios productores tras conseguirlo a un coste irrisorio.

Performance en medio de las protestas de Colombia del 2021. pic.twitter.com/pzFjjZYVig — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

El beso (Que un fotógrafo en Bogotá también referenció durante el paro 2021) pic.twitter.com/W5AqQqXnIY — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

La crítica a Starbucks por venir a vendernos café a los que producimos café. pic.twitter.com/3g96vePs1A — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

Venezuela también ocupa un lugar en este videoclip, en referencia a las manifestaciones de 2017, en la que aparece un chavista que fue quemado vivo por opositores, imágenes de las protestas o una referencia a la brutalidad vivida que une dos símbolos, los soldados estadounidenses con una pila de cadáveres en Irak pero en este caso vestidos como soldados venezolanos.

Este es un 2×1: Soldados gringos con presos de Irak y la masacre del ejército de Venezuela (por el uniforme y boina) En manifestación. pic.twitter.com/H41hGZeZqM — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

Las manifestaciones de Venezuela en 2017 pic.twitter.com/XpsjVReYkB — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

Manifestante que tuvo accidente con bomba molotov. pic.twitter.com/cvelvbGPN4 — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

Aunque la imagen más desgarradora y emocionante de este videoclip es la que muestra el asesinato de Víctor Jara. El artista e icono de la canción protesta fue torturado y asesinado con más de cuarenta disparos en el Estadio Chile por el ejército de la dictadura de Pinochet tras el golpe de estado al Gobierno de Salvador Allende. La imagen de su muerte se utiliza también para recrear una escena similar en el videoclip de Childish Gambino.

La tortura y ejecución de Víctor Jara en Chile. pic.twitter.com/kBG9wyv2ON — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

Respuesta a Gambino + ejecución de Jara. pic.twitter.com/Ay5VtzI3qH — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

Residente muestra en su videoclip una cantidad infinita de referencias históricas como el 'corralito' en Argentina y homenajes a grupos revolucionarios de toda Latinoamérica como los limpiabotas de Bolivia, los 43 de Ayotzinapa (estudiantes mexicanos asesinados), el ejército Zapatista de Liberación Nacional, las Mujeres de Cherán o Los Macheteros en Puerto Rico.

Aporte de @SoyUnoDePorAhi: Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en México. pic.twitter.com/wHFqPHOhla — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

Mujeres de Cherán, México, en 2011 se alzaron inicialmente contra la tala de árboles y terminaron por ponerle fin al narcotráfico en su pueblo. Aporte de @Kaiser_Nacho pic.twitter.com/zOI50A3NHN — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

El machete en la cadena de René es referencia a Los Macheteros, ejército popular boricua con ideales independentistas. pic.twitter.com/TVwY4ZnxY6 — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

Y esa mujer negra con vestimenta colorida es una mujer Palenquera (de San Basilio de Palenque, Bolívar, Colombia) PRIMER PUEBLO NEGRO LIBRE EN TODA AMÉRICA. pic.twitter.com/y8NRxqlSPE — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

Aporte de @carlosapv90: Puede hacer referencia al malabarista (con machetes) chileno asesinado por los carabineros. pic.twitter.com/pUOOJqnk8r — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

El tango y las manifestaciones: Crisis del 2001 en Argentina "El corralito"

5 presidentes en 11 días. pic.twitter.com/IodAAFnAlA — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

Los 43 de Ayotzinapa (estudiantes mexicanos desaparecidos y asesinados a sangre fría) pic.twitter.com/N40V0Ywm3l — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

La revolución de los limpiabotas en Bolivia pic.twitter.com/lrhr0sbrYD — El Pachanga (@biencatalino) March 18, 2022

La riqueza visual y la importancia de poner en valor la historia latinoamericana es lo que hace este videoclip de Residente algo excepcional, muy pocos artistas se atreven a mostrar de forma tan explícita y con tanta dureza lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Latinoamérica.