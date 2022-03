El candidato a la presidencia del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en Valladolid en un acto público de cara al congreso nacional extraordinario.- Nacho Gallego / EFE

Por Tremending

"No creo en personas superiores a los demás, no creo que han de tener más derechos los que tienen más, pero tampoco creo que se les debe señalar en la calle por haber trabajado más. No lo creo". Así de contundente se ha mostrado Alberto Nuñéz Feijóo en un mitin en Valladolid, donde ha acudido para recabar apoyos a su candidatura como líder del Partido Popular (PP).

Feijóo: "No creo que han de tener más derechos los que tienen más, pero tampoco creo que se les deba señalar por haber trabajado más" pic.twitter.com/w2BmucBFuw — El HuffPost (@ElHuffPost) March 19, 2022

El actual presidente de la Xunta de Galicia ha obviado en su proclama las trabas que lastran a la ciudadanía debido a su clase social, género o raza, entre otras muchas condiciones que suponen una discriminación. En lugar de eso, Feijóo ha optado por el clásico discurso de la meritocracia, que sostiene que quien más tiene es "por haber trabajado más".

Ante estas palabras pronunciadas en Castilla y León, los tuiteros han levantado la voz para recordarle un par de cosillas al político de derechas.

"Si eres rico es porque te has esforzado mucho" A Feijóo se le olvida que tanto la riqueza como la pobreza en España son hereditarias. El 73% de la desigual distribución de la riqueza proviene de las herencias. https://t.co/79P5hDJArT — Julen Bollain (@JulenBollain) March 19, 2022

El típico discurso de la falsa meritocracia que afirma que quienes más tienen es porque han trabajado más cuando, en realidad, en el capitalismo los que más tienen acumulan riqueza gracias al trabajo de otros que trabajan más que ellos pero cobran menos. https://t.co/iGYFlWigGZ — Arantxa Tirado (@aran_tirado) March 19, 2022

Claro por eso la infanta Leonor tiene más dinero que yo, pq tiene 40 años cotizados. https://t.co/FWmgc43FOk — Anna (@Anvengar7) March 20, 2022

A ver si lo entiendes: – El Emérito tiene más que tú porque ha trabajado más que tú.

– El hermano de Ayuso tiene más que tú porque ha trabajado más que tú.

– Bárcenas y Rodrigo Rato tienen más que tú porque han trabajado más que tú. ¡Emprender Vagos! ¿Quieres decir eso Feijoo? https://t.co/cpXzBmIIbL — Muévete a tu Bola Podcast (@atubola) March 19, 2022

Feijoo en plena manipulación, él y l@s suyos saben mejor que nadie que l@s que más tienen no son los que más trabajan, más bien l@s que más trabajan hacen que cada vez l@s que más tienen aumenten sus fortunas debidoa la precarización, la explotación y la especulación. Miserable. https://t.co/tEuP0XgzFB — Vicente Arias (@ariasvicente431) March 20, 2022

Espera Alberto que me he perdido.. Yo llevo trabajando desde los 16. A los 21 empecé a mantener mi casa. He sangrado para pagarme todos los estudios. Y tengo relativame poco. Los que tienen más que yo han trabajado más? Pobres…deben estar agotados! https://t.co/6Shfdu5LFN — 🍀🛰 Iria 🍀💙 (@Iriagal) March 19, 2022

"Haber trabajado más", en el país de los rentistas y dicho por los que consideran un abuso el impuesto de patrimonio y el de sucesiones. Olé tú. https://t.co/UODaEe64b3 — Pedro Vallín (@pvallin) March 19, 2022