Una vez más, el camionero de izquierdas Basilio Aragón (@vigobulldog) ha sido Trending Topic en Twitter España. El transportista, conocido por sus vídeos en Twitter explicando la situación de los camioneros, se ha convertido en el dardo de la ultraderecha.

En una entrevista para 'La Sexta Noche' este sábado, el camionero recordó que el paro de transportistas no es una huelga, y añadió que no todos los que se están manifestando "son de ultraderecha", sino que hay camioneros autónomos de todas las ideologías, es gente "que está quemada".

Basilio (camionero): "No tengo duda de que la ultraderecha ha puesto la chispa para encender la mecha, pero en los piquetes hay personas de todos los colores políticos". #L6Nenconflicto pic.twitter.com/17KhKMMEqD

A esta entrevista le siguió un hilo este domingo donde Basilio defiende la importancia de que se cumplan las reivindicaciones del sector frente al interés de ser recibido por el Gobierno para "sacarse la foto y apuntarse el tanto".

Alguno está más interesado en que lo reciba la Ministra para sacarse la foto y apuntarse el tanto. Que en que se cumpla las reivindicaciones que piden, que por otra parte ya he dicho que me parecen correctas, aunque con matices.

Otros no entienden que como asalariado, en un paro de Pymes y autónomos, tendré que hacer lo que diga la empresa.

En nuestro caso llevamos parados desde el primer día.

Autónomos y pymes como ya he dicho alguna vez, son los que realizan la mayoría del transporte, lo cual no

