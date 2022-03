La aplaudida reflexión de Ibai sobre la amistad y la polémica de Xokas: "Si justificas absolutamente todo estás siendo un amigo de mierda"

Por Tremending

Todos los amigos cometen errores y en la mano de cada uno se encuentra la posibilidad de justificarlo todo por "lealtad" o ser crítico con la situación y prestar ayuda. Esa es la aplaudida conclusión a la que ha llegado Ibai Llanos sobre la polémica de Xokas.

Durante el fin de semana se encendieron las redes ante el descubrimiento de que el streamer Xokas usaba cuentas de Twitter falsas para defenderse de sus críticos e insultar a otros usuarios. Al ser preguntado por esta situación Ibai lo tenía claro.

Ibai ha señalado que le parecía "de absoluta locura" todo lo que estaba pasando y que lo primero hizo fue "intentar ayudarle" porque consideraba que estaba en una situación "donde es evidente que necesita ayuda".

La reflexión del streamer fue más allá y habló sobre lo que significa la amistad para él. "La fidelidad y ser una persona leal es muy importante. Pero lo que también es de muy buen amigo, en mi opinión, es ser sincero con un amigo tuyo. Si tú justificas absolutamente todo lo que hace un amigo tuyo por ser un amigo tuyo estás siendo un amigo de mierda", apuntó.

En su caso, también ha remarcado que si es él quien se equivoca le gusta "que un amigo mío me diga cuándo me estoy equivocando, porque sino no es un amigo mío", concluyó.

Las reacciones aplaudiendo esta reflexión se han sucedido desde la publicación del tuit, señalando la importancia de que una figura como Ibai trate este tipo de temas de esta manera.

