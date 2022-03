La pregunta a la que el líder de Vox en Castilla y León no encontró respuesta: "Bueno, mira, yo no voy a jugar con usted al Trivial"

El líder de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo. Photogenic/Claudia Alba / Europa Press.

Por Tremending

Las ruedas de prensa en Castilla y León se están convirtiendo en campos minados para los miembros del nuevo Gobierno del PP y Vox. Hace unos días lo sufrió Mañueco intentando explicar el acuerdo con la ultraderecha, ahora le ha tocado a su líder, Juan García-Gallardo.

El líder de Vox estaba respondiendo en una rueda de prensa y la pregunta incómoda apareció: "¿Qué ayudas son esas que reciben esas personas que entiendo que fomentan una inmigración ordenada que no se adapta o no se integra?". A lo que el periodista añadió una consulta sobre la diferencia que hay "entre esa inmigración ucraniana, que tan bien han bienvenido ustedes, y esos menores extranjeros no acompañados o esas críticas a la inmigración del norte de África".

La respuesta de García-Gallardo pasó por hablar de impuestos y merecimientos para luego soltar la perla de que "Ucrania es un país en guerra" y sus ciudadanos "dan muchos menos problemas" que los de "otros sitios", quizás refiriéndose a otros menos europeos.

El periodista no se quedó satisfecho con la respuesta e insistió: "Estamos insistiendo mucho, pero me gustaría saber concretamente qué ayudas son esas, qué importe o qué criterios…". A lo que el líder de Vox se limitó a hacer bomba de humo: "Bueno, mira, yo no voy a jugar con usted al Trivial. Yo no tengo aquí esos datos delante".

Las ruedas de prensa para explicar los flecos del acuerdo entre Vox y el PP se están convirtiendo en una seguidilla de momentos incómodos y respuestas confusas en las que los líderes de ambas agrupaciones están pasando malos ratos.