Ayuso destruye la teoría de la evolución en una frase y los tuiteros alucinan: "Lo mismito que dice Darwin"

En plena era del negacionismo le ha tocado a la covid, la nieve, las vacunas y ahora, a la teoría de la evolución. Isabel Díaz Ayuso presidió un acto en el que el Zoo Aquarium de Madrid presentaba a sus dos nuevos osos pandas con motivo de su aniversario. Parecía simple, "qué monos los pandas", unas palabritas, una foto y a otra cosa. Pero no para Isabel.

Ayuso quiso darlo todo y unir en la misma frase a dios y a Félix Rodríguez de la Fuente, lo que acabó resultando por accidente en una especie de proclama creacionista. "Decía Félix Rodríguez de la Fuente que cuando desaparece una sola especie animal la hemos perdido para siempre, porque crear solo puede hacerlo dios", Darwin se revuelve en su tumba.

Dejando de lado la dudosa procedencia de la cita, intentemos seguir el hilo de pensamiento que ha derivado en estas palabras. En este país cuando se habla de animales el primer nombre que viene la cabeza es el de Félix Rodríguez de la Fuente, tiene que estar dentro. Bueno, y últimamente Alberto Garzón, pero no entraba bien, por lo que sea.

"Cuando desaparece una sola especie animal la hemos perdido para siempre…", nada que objetar, salvo que Jurassic Park se vuelva realidad así funciona la extinción. "…porque crear solo puede hacerlo dios", aquí tambalea un poco más el discurso.

Dentro del discurso conservador del PP entra en juego el catolicismo, por tanto, una mención al todopoderoso siempre cala en sus bases. Ahora, cuando se junta a dios, los animales y 'crear' en la misma frase, se conoce como discurso creacionista. Cosa que colisiona un poco con aquello de que los animales se reproducen, se adaptan al medio y evolucionan para conseguir prosperar y preservar su especie.

Las palabras de Ayuso han generado todo tipo de reacciones entre los tuiteros, los únicos capaces de crear tuits.

