Por Tremending

Una vez más Alberto Núñez Feijòo vuelve a estar en el foco, esta vez por frivolizar con la salud mental. Ha sido en el Parlamento de Galicia durante el turno de réplicas. La líder de la oposición del BNG, Ana Pontón, ha criticado con dureza el abandono de Galicia por parte de Feijòo para centrarse en su carrera como líder del PP.

El presidente de la Xunta le ha respondido: "Supongo que no quiere que me vaya porque le va a entrar una crisis de ansiedad". De esta manera, Feijòo, menos de 24 horas después de usar el término "autista" para cargar contra el Gobierno, vuelve a recibir una lluvia de críticas por banalizar la salud mental. Pontón le replicó: "Veo que no tiene límites".

Este mismo lunes, Feijòo ya fue criticado en las redes sociales por usar de forma peyorativa el término "autista". Incluso desde la organización Autismo España se recriminó al político gallego por su "falta de sensibilidad".

Los usuarios de Twitter han mostrado su rechazo a las palabras del presidente de la Xunta.

Después de usar el término "autismo" de forma peyorativa, Feijóo le dice a una diputada del Parlamento de Galicia con sorna "no le vaya a dar un ataque de ansiedad"

Basta ya de banalizar la salud mental! — Marina Ortega (@Marina_Ortega_) March 22, 2022

·@Autismo_Espana:Desafortunadas palabras de @FeijooGalicia,utilizando autista de manera peyorativa.Las personas con #autismo luchan cada día por el respeto asu dignidad ylos representantes públicos tienen especial responsabilidad ensu tratamiento adecuado.https://t.co/ni56K5MFDi — Xesús Cociña Souto (@COQUINAM) March 22, 2022

Todo mi apoyo y una pura irresponsabilidad. https://t.co/pl8RTwtRao — Rocío Fernández (@rociofdezgalvez) March 22, 2022

Unha persoade gran empatía o señor Feijóo.

Sabe o que é un ataque de ansiedade?

Espero que non ou non diría esa faltada. https://t.co/DkxfqwtzC3 — Raúl, galego (@RRaulfrances) March 22, 2022

Nunha mesma semana Feijoo frivoliza até en dúas ocasións falando dun goberno "autista" e dunha @anaponton á que lle vai dar "un ataque de ansiedade" para rematar o tema votando á contra dunha ILP que buscaba unha Lei de Saúde Mental para Galiza. Impresentábel — Maria G. Albert (@mariagalbert) March 22, 2022