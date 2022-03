El gráfico de Errejón que responde a lo de que los que más tienen es porque "han trabajado más" de Feijóo

Íñigo Errejón. Marta Fernández / Europa Press.

Por Tremending

Si algo nos han colado bien desde Hollywood y el capitalismo es el mito de la cultura del esfuerzo. "Si trabajas duro conseguirás todo lo que te propongas", dicen. Y en parte tiene razón, es decir, el que algo quiere algo le cuesta, evidentemente. Pero no es el único factor que entra en juego a la hora de prosperar y en la mayoría de casos tampoco el más determinante.

El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comenzó su nueva etapa pisando fuerte y apuntando que no cree que se deba señalar a los que tienen más "por haber trabajado más". Una declaración que no gustó a Íñigo Errejón, que le respondió con una gráfica que indica de donde provienen las fortunas de este país.

Feijóo ha dicho que los que más tienen es porque "han trabajado más." pic.twitter.com/CeapkC1jJX — Íñigo Errejón (@ierrejon) March 19, 2022

En los datos que compartió el líder de Más País se indica que más de la mitad de las grandes fortunas en España provienen de herencias, sorpresa. Que sí, que alguien ha tenido que trabajar para obtenerlas y mantenerlas. Pero entra un juego un factor importante en esto la desigualdad, no se empieza desde el mismo punto. No es lo mismo empezar un negocio con 10 que con 1.000. Y no es lo mismo comenzar un negocio 10 y un contacto que con 1.000 y 100 contactos. Es cómo correr los 100 metros lisos y que uno empiece desde la casilla de salida y el otro desde la mitad del trazado.

Como tampoco es igual emprender desde cero que heredar una empresa que ya funciona con una serie de empleados que llevan años trabajando en ella y se la conocen de pé a pá. Y esos empleados probablemente trabajen más que el señor que acabe de heredarla pero en cambio tienen bastante menos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre uno y otros? Un apellido.

A todo el mundo le encanta una buena historia de superación y trabajo duro, pero la realidad es otra. Es realmente difícil prosperar sin una red de conexiones y un buen colchón económico y no es una cuestión únicamente de "trabajar más". La riqueza se hereda, pero la pobreza también.

