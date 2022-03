El revolcón dialéctico de Yolanda Díaz a Vox a cuenta de los sindicatos: "Tan educada como contundente"

Por Tremending

Este miércoles, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha podido dar uno de sus clásicos datos al PP (desde aquí, un García Egea, we miss you…). El motivo no es que se haya quedado sin argumentos para repartir, sino que el Grupo Parlamentario Popular no le ha planteado pregunta alguna en esta ocasión.

Sin embargo, Díaz no nos ha dejado sin uno de sus habituales revolcones dialécticos. En este caso ha sido a la ultraderechista Macarena Olona, a cuenta de los sindicatos.

El programa de VOX es imposible de llevar a cabo con sindicatos fuertes. Sólo hay una medida que podrían aplicar y a la que se resisten 👇🏼 pic.twitter.com/ylZdHeRB1a — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) March 23, 2022

La diputada de Vox insinuó que la vicepresidenta soborna a los sindicatos y que estos se han convertido "plataformas" de la ministra. En su respuesta, Díaz planteó los motivos de la "alergia" de Vox con los sindicatos: "Porque si en nuestro país tenemos sindicatos fuertes, obviamente el programa laboral que ustedes defienden, jamás podrán llevarlo a cabo". Y desgranó detalles del programa laboral de la ultraderecha.

