Cachondeo con el camionero que no es "de izquierdas ni de derechas", pero vive en "una España golpista de izquierdas"

Hay frases que preceden a las desgracias: "No soy racista, pero", "ni machismo ni feminismo" y la clásica "ni de derechas ni de izquierdas". Vladimir, un camionero de nombre soviético pero aparentemente equidistante salió en Todo es Mentira para hablar del paro de transportistas y aunque expresó ser apolítico, sus palabras no terminaron de convencer a los tuiteros ni al propio Risto Mejide.

"No soy de izquierdas ni de derechas, pero vivimos en una España golpista de izquierdas". Vladimir el "apolítico". pic.twitter.com/luGWpe7Iux — Diego FS (@DiegoFSRB) March 24, 2022

El camionero no parecía muy contento con la situación. "Vivimos en una España golpista de izquierdas", señaló Vladimir, a lo que acto seguido añadió: "Yo no soy de izquierdas ni de derechas". Técnicamente no parece que mienta, si hubiese declarado no ser "de ultraizquierda ni de ultraderecha", otro gallo cantaría.

Según un estudio de la Universidad de Winsconsin (siempre citada cuando se inventa una estadística) el 99% de las personas que afirman no ser "ni de derechas ni de izquierdas" resultan ser bastante de derechas. Sólo hay que ver el supuesto discurso equidistante de cierto partido.

Los tuiteros no terminaron de comprar el discurso apolítico de Vladimir, que según fuentes confiables también habría afirmado que no es "ni del Madrid ni del Barça, pero tenemos 13 Champions".

En sus reacciones, tampoco han dejado pasar la oportunidad para recuperar el chiste que rima con Vladimir.

A Vladimir se le ve el plumero… https://t.co/lZ8jrl2ZZ6 — Josh_E.T (@josh_ET_) March 24, 2022

Vladimir, un "viva franco" y a dormir https://t.co/9edRe9yx5V — rxxl (@rulismo) March 25, 2022

No hay mejor ejemplo https://t.co/0jMaqzL54O — Víctor (@luigi_fog) March 25, 2022

Vladimir, un alzamiento y a dormir. https://t.co/zGPd6YfF2y — 𝔸𝕣𝕖𝕫𝕟𝕠 (@Arezno) March 24, 2022

Ni de izquierdas ni de derechas, pero… https://t.co/DcJrxHf8CD — Dr. Bizarro (@Dr_Bizzarro) March 24, 2022

"No soy de izquierdas ni de derechas soy de VOX" https://t.co/cE8V5smdNe — maestre1954🔻 (@maestre1954) March 25, 2022

No es de derechas, es de ultraderecha. https://t.co/mXy31TwDBR — 🌿 VILLA 🔻 (@VillaverdeMu) March 25, 2022

Literalmente cualquier padre nuestro https://t.co/Ww8TeVZYiz — Merius (@hausofmerius) March 25, 2022

Como diría José Sazatornil en La Escopeta Nacional: "Yo soy apolítico total. De derechas, como mi padre". https://t.co/bBFChDMtGD — Cineado (@Cineado1) March 25, 2022

Ni de izquierdas, ni de derechas, de ULTRADERECHAhttps://t.co/Stz6AsAQXf — politiqueodmas (@comentaunpoco) March 25, 2022