El cómico momento de soledad de Boris Johnson que los tuiteros no perdonan: "Cuando vas a una fiesta y no conoces a nadie…"

Todo el mundo ha tenido momentos de incomodidad social cuando se ha encontrado fuera de su entorno. Ya sea porque el sitio es nuevo, por no conocer al resto de personas o pura casualidad pero la verdadera mala suerte es que alguien lo grabe. Es lo que le ha ocurrido al primer ministro británico, Boris Johnson, en la cumbre de líderes mundiales de Bruselas.

Los tuiteros se han hecho eco de varias imágenes de Johnson un poco perdido en algunos momentos de la cumbre. Mientras el resto de presidentes charlaban entre ellos, el británico daba vueltas buscando una mirada cómplice al fondo de la sala.

Hay dos momentos destacados, el primero antes de la foto grupal donde se ve a los líderes saludarse y Johnson de pie dando vueltas sobre sí mismo. Buscando una interacción que no llega y hasta con un incómodo saludo al aire al final, de esos que ocurren cuando crees que alguien te está saludando pero recoges la mano cuando te das cuenta de que no es a ti.

This footage quite painful to watch. You don't need to be an expert in body language to wince. pic.twitter.com/MOp6OujCRx

— Mike Galsworthy 🇺🇦 (@mikegalsworthy) March 24, 2022