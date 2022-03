Bueno, bueno… Menuda liada en la gala de los Oscar, con el bofetón de Will Smith a Chris Rock…

Resumimos un poco lo que ha pasado. 94ª edición de los Óscar, desde el Dolby Theatre de Los Ángeles para todo el mundo. Entre los asistentes, el nominado a mejor actor por King Richard, Will Smith, y su esposa Jada Pinkett. En un momento dado, el humorista Chris Rock sale al escenario para presentar un premio y hace una broma sobre Pinkett, que sufre alopecia, comparándola con La teniente O'Neill. A partir de ahí, todo se complicó porque en ese instante, Smith se levantó, fue hacia Rock y le propinó una bofetada.

Algunos han recuperado el momento a cámara lenta:

Por si había dudas sobre si el momento era preparado o no, después Smith gritó desde su asiento: "Borra el nombre de mi mujer de tu puta boca", ante las caras atónitas de los asistentes. También hay grabaciones de la pausa publicitaria, en las que se ve a Smith llorando, siendo consolado por Denzel Washington y otros presentes. Y más tarde, al recoger el Oscar a mejor actor, también se le vio desconsolado.

During the commercial break, Will Smith is pulled aside and comforted by Denzel Washington and Tyler Perry, who motion for him to brush it off. Will appears to wipe tears from his eyes as he sits back down with Jada, with Denzel comforting Jada and Will's rep by his side. pic.twitter.com/uDGVnWrSS2

— Scott Feinberg (@ScottFeinberg) March 28, 2022