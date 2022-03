Por Tremending

La bofetada de Will Smith a Chris Rock por bromear sobre la alopecia de su mujer ha eclipsado el resto de momentos de la gala de los Oscar y ha acaparado los comentarios sobre los premios y también los memes y los chistes.

Pero más allá de las inevitables bromas, el momento ha generado un enconado debate en las redes con muchas aristas. ¿Es lícito bromear con todo? ¿Su reacción fue desmedida? ¿Hay machismo en el acto de Will Smith defendiendo violentamente a su esposa?

Muchos tuiteros anónimos se han pronunciado al respecto, pero también muchas figuras públicas. La exdiputada de Podemos, Nagua Alba, ha considerado que no se trata solo de "un momento incómodo" sino de "violencia y machismo".

Lo de Will Smith no es simplemente "un momento incómodo", es violencia y machismo. No se debe banalizar.

Asume que Jada Pinkett no es un sujeto con capacidad de decidir si responder (o no) y cómo a una broma sobre ella, sino una posesión suya a la que él debe "defender". (Sigo) — Nagua Alba (@NaguaAlba) March 28, 2022

Y lo hace con violencia. Pero no solo eso, es que después justifica esa violencia en su discurso diciendo que es "por amor". Mismo discurso que lleva siglos justificando la violencia machista. Lamentable que algo así pueda darse delante de millones de personas. — Nagua Alba (@NaguaAlba) March 28, 2022

En un sentido similar se ha pronunciado Bob Pop. "Hay machismo: el caballero andante que va a salvar a la damisela ofendida", ha resumido en el programa Hoy por Hoy, de la Cadena Ser.

🌟🎙 ¿Qué piensa @BobPopVeTV sobre el bofetón de Will Smith? "Es una justificación insoportable de la violencia. Un golpe espantoso y un discurso aún más horroroso. Y hay machismo: el caballero andante que va a salvar a la damisela ofendida" 📃 #ListasBobPop pic.twitter.com/32ZXZwJEg8 — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) March 28, 2022

Algunos también han criticado la actitud de Chris Rock por su chiste sobre Jada Pinkett. Gabriel Rufián ha asegurado que "violencia es agredir a alguien y violencia es hacer un chiste sobre el físico de alguien".

Violencia es agredir a alguien y violencia es hacer un chiste sobre el físico de alguien. Y hasta aquí el festival de obviedades sobre lo de Chris Rock y Will Smith. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) March 28, 2022

Muchos también coinciden en condenar la respuesta física. La Academia también ha publicado un tuit asegurando que no se puede aprobar la violencia de ninguna forma.

The Academy does not condone violence of any form. Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world. — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Me sorprende ver a gente defendiendo la bofetada de Will Smith: la violencia no puede ser nunca la respuesta ante agravios o ante conductas que consideremos injustas. El ojo por ojo lleva a que el mundo se quede ciego. Más vale defender las reglas de la convivencia civilizada. — Joaquim Bosch (@JoaquimBoschGra) March 28, 2022

Justificar la violencia en base al amor y la defensa de la familia. El discurso de Will Smith ha sido, en mi opinión, los peores minutos (y los más tóxicos y desagradables) de la historia de los #Oscars. — Alberto Frutos (@albertofrutos) March 28, 2022

El humorista Ignatius Farray también ha dejado su opinión al respecto:

Respecto a lo de Chris Rock con Will Smith, yo he estado en los dos lados de la historia: he agredido por un chiste y me han agredido por un chiste… Y, si tuviera que elegir, no digo orgulloso, pero me da menos vergüenza lo segundo. — Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) March 28, 2022

Algunos también han lamentado que la escena haya restado protagonismo al resto de la gala.

Es tremendo cómo los tenemos a Robert De Niro, Coppola y Al Pacino en el escenario, y todo el mundo quiere saber qué pasó con Will Smith jaja pic.twitter.com/zIhcIbsrFz — Lucas Baini | Cámara en Mano (@Lbaini) March 28, 2022

Para que seguir hablando de la cachetada de Will Smith si tenemos vídeo de Sir Anthony Hopkins bailando 'lloraras' de Oscar D'Leónpic.twitter.com/zBDy88HVAl — AtomicMess (@SahirLovesSushi) March 28, 2022

El debate en las redes aún continúa:

Considero que si no le gustó a @willsmith él comentario que se hizo de su esposa, la hubiera defendido a través de la palabra y poner un alto. Nunca con un puñetazo. Bastante violencia ya tiene el mundo, para que en una ceremonia que premia el arte, se den estos momentos. — Ricardo Escobar (@ricardojescobar) March 28, 2022

No conozco a Will Smith. No sé si ha tenido otros episodios. Detesto la violencia a niveles que me paralizan. Pero no puedo dejar de pensar en los días que habrá visto sufrir a su mujer en casa y en el dolor de ver que hacen chiste de ello ante millones de personas.

Lapidadme. — Ana Tudela Flores (@latule) March 28, 2022

Will Smith se lleva el Oscar al momento más incómodo en la televisión. — Don Slobo (@slobotzky_) March 28, 2022

"Lo de Will Smith es violencia", "le deberían retirar el Oscar" Reírse de una persona que sufre una enfermedad, en la televisión, en mitad de un acto como ese, ver su cara de incomodidad y de que no haces gracia y no tener ni la decencia de pedir perdón, no es violencia? wow — (Ma)nda(rina).🍊 (@Marinnaa_20) March 28, 2022

Pues yo pondría a Will Smith entre el público de todos los cómicos que hagan chistes sobre el físico de la gente — David Pareja (@davidpareja) March 28, 2022

critican a will smith por defender a su esposa, cada vez peor estamos — Johanna Alfonso (@johiiaa8) March 28, 2022

El presentador se dirige a Bardem y Cruz, ambos nominados, como "Javier Bardem y su mujer", después se dirige a Will Smith riéndose de su mujer y, finalmente, éste se levanta y le mete una hostia al presentador para defender el honor de su mujer.

Bienvenidos de vuelta a 1950. — Guillermo Toledo 🇪🇭 🇨🇺 (@guillermoTM1959) March 28, 2022

Así también se ve al patriarcado, amoroso y chantajeador para validar la violencia. Lágrimas de Will Smith no son de humildad son de incapacidad emocional que lleva a los golpes. pic.twitter.com/mE04n3Tczk — Francia Mexicana (@franciamexicana) March 28, 2022

Lo de Will Smith es terrible y la Academia debe tratarlo como tal, una agresión y un discurso machista que justifica la violencia. Justo el discurso que supuestamente critica su película y El poder del perro, la que no ha ganadohttps://t.co/tWo01mswHW — pepa blanes (@pepablanes) March 28, 2022

Y cuántas personas le aplaudieron a Will Smith en el Dolby Theater. Cuántas lo ovacionaron después de que, llorando, justificó su violencia con amor. Y cuántas ya cayeron redonditas en que así sí se vale la violencia. — Paulina Chavira (@apchavira) March 28, 2022

Acabo de ver el discurso de Will Smith justificando la violencia como "consecuencia del amor" -el mantra de tantos maltratadores- y me parece uno de los momentos más deplorables y tóxicos que se han visto en los #Oscar El amor no excusa la violencia. Nunca. — Nando López 🏳️‍🌈 (@Nando_Lopez_) March 28, 2022