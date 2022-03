El disparatado análisis de Ignatius sobre la polémica de Will Smith: "Hemos perdido un campeón de los pesos pesados"

Por Tremending

Si alguien podía ofrecer un análisis fuera de la norma de toda la polémica de la bofetada de Will Smith a Chris Rock, ese es Ignatius Farray. Curtido en miles de batallas dentro de la comedia, no sorprende que el cómico se haya encontrado en las dos caras de la moneda.

Respecto a lo de Chris Rock con Will Smith, yo he estado en los dos lados de la historia: he agredido por un chiste y me han agredido por un chiste… Y, si tuviera que elegir, no digo orgulloso, pero me da menos vergüenza lo segundo. — Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) March 28, 2022

El canario comienza su hilo en Twitter contando que ha sido agredido por hacer chistes y también ha agredido a alguien por lo mismo, pero que le da "menos vergüenza lo segundo". Partiendo de esta base su análisis podría ofrecer una visión interesante y empírica, pero es Ignatius Farray, lo que significa caos.

Will Smith queda como un gilipollas por sentirse en la obligación de hacerse el machito cuando el chiste ni siquiera iba con él sino con su mujer. Y Jada queda igual de gilipollas por poner esa cara ridícula de ofendidita por un chiste que no sonrojaría ni a una niña de primaria. — Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) March 28, 2022

Su primera visión no dista mucho de lo que se ha visto estos días en redes sociales: culpas, reacciones, opiniones… pero a partir de aquí se vuelve puro Ignatius.

Pero el que de verdad queda como un puto imbécil que le corría a guantazos de aquí a Tijuana es Chris Rock por haberse dedicado a la comedia en vez de al boxeo…TENER MANDÍBULA PARA ENCAJAR ASÍ DE BIEN ESE GOLPE SÓLO ESTÁ A LA ALTURA DE LOS MEJORES CAMPEONES DE LOS PESOS PESADOS — Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) March 28, 2022

El análisis tiene una visión única en la que nadie había reparado. Mientras todo el mundo estaba pensando en los motivos de la agresión, las justificaciones y el debate sobre el bien y el mal, Ignatius reparó en la capacidad de Chris Rock para encajar el golpe como un profesional.

El cómico canario ha lamentado la gran pérdida que ha tenido el boxeo con Chris Rock. Se lo llevó la comedia, pero ese mentón podría haber competido con los más grandes.

Y cuando parecía que el análisis no daba más de sí Ignatius volvió a las andadas, porque reparó que él también es calvo y aún quedaba mucha tela que cortar.

Jajajajssss… Perdonad si estoy hablando sobre este tema más de lo que me toca… Pero es que al principio de este hilo dije que yo había estado en los dos lados de la historia… Como agresor y como agredido… Y ahora me acabo de dar cuenta de que… TAMBIÉN SOY CALVO!!!!!!!!! — Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) March 28, 2022

TAIN!!! Señoras y señores… Así se encaja un golpe… HOY NO HEMOS GANADO UN PAYASO… HOY HEMOS PERDIDO UN PUTO CAMPEÓN DE LOS PESOS PESADOS… Richard Pryor estaría orgulloso de ti… BE PROUD… SAY IT LOUD… LA COMEDIA PREVALECERÁ… CHRIS MOTHERF!*#ER LEGEND ROCK <3 <3 <3 pic.twitter.com/OEJUSzMmUD — Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) March 28, 2022

En medio de la alabanza a la capacidad de recibir golpes de Chris Rock recordó a uno de sus ídolos cómicos, Richard Pryor. Uno de los pioneros de una comedia directa y sin tapujos.

How it started and how it ended… pic.twitter.com/jkqIhhRe5u — Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) March 28, 2022

En medio de la alabanza cómica y pugilística a Chris Rock la historia recupera un hilo conductor, la interpretación del boxeador Muhammad Ali que hizo Will Smith. Ahora todo estaba conectado.

Aparte de todo esto y queriendo finalizar con un último apunte, no ya pugilístico, sino desde una perspectiva WOKE… Debo decir que Will Smith de LUCHA CONTRA LA ALOPECIA espectacular… Pero de BLACK LIVES MATTER regulinchi. — Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) March 29, 2022

Para el cierre, más caos. Alopecia, Black Lives Matter, boxeo… un batiburrillo de conceptos inconexos pero relacionados. En definitiva, puro Ignatius. El que intente abordar en este hilo desde un punto de vista lógico se perderá para siempre.

