El gran Joaquín Sabina, sus grandes canciones y su papel en la gran pantalla: se vuelve a hacer justicia en Twitter

Por Tremending

"Hay que saber estar a la altura. Los homenajes en vida, que luego la gente se muere y bien que llegan las alabanzas", resume al final de un largo e interesante hilo de Twitter el periodista Jorge Decarlini, quien ha reflejado de manera detallada la vinculación entre el gran Joaquín Sabina y la gran pantalla.

El mes pasado, viendo a Sabina cantar en los Goya, se me ocurrió un hilo: recopilar las referencias cinematográficas que ha repartido por sus letras. La idea se me olvidó, pero con el lío de los Oscar, no sé por qué, me he vuelto a acordar, así que aquí está: Sabina y el cine. pic.twitter.com/NLOACgdKJ0 — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

Para que no sea interminable, voy a circunscribir las menciones a las estrictamente cinematográficas —pelis, directores, actores—. Así, dejo fuera personajes literarios o reales popularizados en la pantalla. Es decir: me salto Superman, Nosferatu, Bonnie y Clyde, etc. Empezamos. — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

A lo largo del hilo, repasa la historia de distintas canciones del artista madrileño que, por un motivo u otro, han tenido su reflejo en la gran pantalla.

La repercusión que este tema ha tenido en Twitter confirma lo escrito por Decarlini: los homenajes, en vida.

Sabina ya recurrió al cine en su primer disco. El protagonista de Tango del quinielista (1978) no olvida sus apuestas ni yendo a ver una película que el mundo conoció varios años antes, pero muy reciente en España: "Mientras Marlon Brando en la pantalla baila un tango en París". pic.twitter.com/Cczue9zCVd — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

En Y si amanece por fin (1990) intenta convencer a una posible amante de un encuentro rápido, esa misma noche, para qué esperar, y juega con el nombre de otra peli reciente, famosa por su erotismo: "Yo no soy Mickey Rourke

ni tú Kim Bassinger, ni tengo nueve

semanas y media". pic.twitter.com/FNvd2QbI93 — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

En Tiramisú de limón (2009) no solamente recurre a citar el título de una película, sino que para completar el verso incluye un guiño —spoilers no— a una parte fundamental de su trama: "Al borde del precipicio jugábamos a Thelma y Louise". pic.twitter.com/SdBcMjKthL — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

También de 2009 —del mismo disco, Vinagre y rosas— es la canción Crisis, que arranca con la bolsa neoyorquina y continúa así: "Dame otra pastilla

de Apocalipsis Now

mientras se apolilla

el libro rojo de Mao". P.D. No será la última vez que Coppola aparezca por aquí. pic.twitter.com/KtO0vDrjS3 — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

Sabina dedicó una canción entera —Una de romanos (1988)— a la experiencia de ir al cine siendo adolescente y estar más pendiente de la acompañante que de la película. Menciona superproducciones de la época: Sansón y Dalila, Cleopatra. También habla de Nerón incendiando Roma. pic.twitter.com/4KYp9vWbI7 — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

La majestuosa De purísima y oro (1999), ese sobrecogedor viaje por el Madrid de la guerra, se cierra diciendo que los periódicos hablarían de cine y fútbol, y no de lo que retrata la canción. "Al día siguiente hablaban los papeles de Gilda y del Atleti de Aviación". pic.twitter.com/X2rQdvqwZ0 — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

Rita Hayworth volverá a este hilo, pero Sabina no ha mencionado a ninguna actriz tanto como a Marilyn Monroe: su falda en Ola de frío (2011), sus valiums en Ring, ring, ring (1984), su belleza en Bruja (1980) y su nombre en Ave de paso (1996) junto al de Jimena, su actual esposa. pic.twitter.com/w2oQqrg2V3 — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

Tanto la menciona, que hasta cita su nombre verdadero: "No había, en el coro, más loro ni más Norma Jean". Este verso es de ¡Ay, Carmela! (2009), una canción dedicada a su hija con evidente guiño en el título a la película de Carlos Saura. A su otra hija le escribió ¡Ay, Rocío! pic.twitter.com/isyLOVK6Ls — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

Sabina se apoya también en la figura del actor como galán o mito. Ejemplo en Cómo decirte, cómo contarte (1986): "Los chavales que te besaban

nunca se llamaban

Alain Delon". A Delon lo cita, además, en la versión de Peces de ciudad (2002) que escribió para Ana Belén. pic.twitter.com/aHOUPtBThT — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

Otro actor al que nombra dos veces en su discografía es Al Pacino. Lo hizo en Me pido primer (2005) y, por supuesto, en la inolvidable Barbi Superstar (1998), donde la desdichada protagonista "en sus quimeras de Porcelanosa conquistaba a Al Pacino". pic.twitter.com/oaHmh2kvY3 — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

En Medias Negras (1990) la ladrona le roba todo, incluso el corazón, aunque él se creía Steve McQueen. El actor actúa como contraste en la definición. En otra versión (2000) actualizó la referencia con Brad Pitt, quizás teniendo en mente una película estrenada el año anterior. pic.twitter.com/INyTd3ZJr9 — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

Pero si hablamos de simbolizar la masculinidad tradicional en Hollywood, nadie la encarnó mejor que el más famoso actor de westerns. Así lo nombra Sabina en Viudita de Clicquot (2009): "Mi caballo volvió solo a casa, ¿qué fue de John Wayne?". pic.twitter.com/XWIXVzKHhA — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

Más machos, ahora personajes: en Doble vida (2003) la mujer del juez se lía con un Rambo, quien ya había aparecido antes en Muro de Berlín (1990), escrita justo después de la caída del muro: "Y uno no sabe si reír o si llorar

viendo a Rambo en Bucarest fumar

la pipa de la paz". pic.twitter.com/kM6bnfNF6M — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

Otro personaje masculino es Indiana Jones, con cuya nariz compara la del Lute —el famoso ladrón que robó un furgón— en Con un par (1990). Indiana Jones también aparece en Delirium Tremens (1998), canción del disco que hizo con Fito Páez. Un disco, ahora lo veremos, muy cinéfilo. pic.twitter.com/SicBs3pNW0 — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

En aquel álbum —Enemigos íntimos—, Sabina se encargaba de la letra y Fito de la música. Por eso es tan llamativa la canción Cecilia (1998), escrita por el español poniéndose en la piel del argentino para una declaración de amor a la actriz Cecilia Roth, entonces esposa de Fito. pic.twitter.com/2FSamp4wjT — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

Por terminar con ese disco: en Llueve sobre mojado (1998) "al asesino de la cola del cine El Padrino 2 le ha decepcionado". Si volvieran los dragones (1998) tiene un cierre muy sabinero: ristra de nombres y conceptos donde no podía faltar el cine con Buster Keaton y Fellini. pic.twitter.com/oArvqKRqpY — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

Ojo a la manera de hilar tuits: en Más de cien mentiras (1994), otra canción/listado, se mencionaban razones para disfrutar de la vida, y entre ellas los "gángsters de Coppola" y "monjas de Fellini". También, de paso, los "curas de Berlanga". Esta canción es genial, por cierto. pic.twitter.com/asikRffvoR — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

También es un magnífico listado de cosas La canción más hermosa del mundo (2002), que reúne en dos versos una película y un personaje creado por un actor: "Mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero,

mi Cantinflas, mi Bola de Nieve, mis tres Mosqueteros". pic.twitter.com/h2qaYynLXg — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

Turno ahora de centrarnos en el cine español: Sabina bautizó una canción Viridiana (1996), en cuyas estrofas, lógicamente, se hace alguna referencia a la película de Buñuel, y hasta aparece su cortometraje Un perro andaluz. Al propio Buñuel lo vuelve a citar en 69.G (2002). pic.twitter.com/WPngxJ18vy — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

Yo quiero ser una chica Almodóvar (1992) homenajea al director con tantas referencias que merecería un hilo aparte. Además de describir el universo del manchego —títulos, actrices—, Sabina cuela otras pelis: El último cuplé y Con faldas y a lo loco. pic.twitter.com/LubG1jotAH — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

Sabina compuso una canción expresamente para la banda sonora de Torrente 2. En Semos diferentes (2001), además de las andanzas del detective creado por Santiago Segura, mencionaba a James Bond, Sherlock Holmes y a Tony Leblanc, actor que cerró su carrera actuando en la saga. pic.twitter.com/DpbLSkMhpl — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

Y qué mejor que terminar el repaso con el propio Sabina en una película. En Isi/Disi salía cantando Rubia de la cuarta fila (2004), que era lo primero que escribía tras superar una depresión. Incluso se atrevió con una adaptación libre de Highway to Hell.https://t.co/bePUQ0MfY3 — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

Acabo con la otra referencia a Gilda: "Guantes de Rita Hayworth, calles de Nueva York", verso de la monumental Tan joven y tan viejo (1996). ¿Por qué la dejo para el final? Porque fue la canción que escogió para actuar en los Goya —toma hilo con estructura circular—. pic.twitter.com/TZL0oatiLi — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

Aquel día Sabina cumplía 73 y reaparecía en público tras la caída sufrida dos años antes. Los representantes de la cultura española asistentes a la gala perdieron una oportunidad magnífica para ponerse en pie y brindarle un merecido colofón a su carrera.https://t.co/IggAvjzUBr — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

Hay que saber estar a la altura. Los homenajes en vida, que luego la gente se muere y bien que llegan las alabanzas. Máxime cuando, aquella misma noche en los Goya, los presentes se levantaron para aplaudir a Cate Blanchett, que es maravillosa, pero me vas a comparar el contexto. pic.twitter.com/9E0Ze0j8ah — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

Y ya con esto sí que termina el hilo. Si sabéis alguna otra referencia al cine en la discografía de Sabina que se me haya pasado, decídmela y la añado al final. Como siempre, aquí dejo los otros hilos publicados hasta la fecha. Salud.https://t.co/KfGrIL8fLS — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022

Fe de erratas: no sé por qué clase de asociación de ideas me he confundido de ladrón, y efectivamente el protagonista de Con un par era el Dioni. Al Lute también lo nombra Sabina, por cierto, en Así estoy yo sin ti (1987).https://t.co/VArm6kIkex — Jorge Decarlini (@j_decarlini) March 28, 2022