El homenaje involuntario de Ayuso a Rajoy al hablar del contrato de su hermano

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Cézaro De Luca / Europa Press.

Por Tremending

Es común inspirarse en los referentes y qué mejor ejemplo que un mago de la palabra como Mariano Rajoy, que dejó frases tan históricas como carentes de sentido. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo un homenaje al expresidente del Gobierno al ser preguntada por la investigación del contrato de su hermano.

Vestida de cocinera, Ayuso preparó un revuelto de palabras al nivel de los mejores chef del mundo. Una ensalada dialéctica en la que usó la técnica de la confusión para continuar como si nada hubiese pasado.

Ayuso declaró la guerra al principio de coherencia y cohesión a la hora de responder por la investigación europea del contrato de su hermano. La presidenta declaró que el contrato lo podrán llevar "al Vaticano, a la OTAN, a la ONU, a todas las fiscalías, pero cuando no hay nada, no hay nada", comenzó. Pero luego decidió continuar y empezó a 'nadar'.

"Cuando no quede en nada, quedará en nada porque es lo que hay, nada, dirán 'bueno, pero'…", intentó explicar Ayuso. La presidenta, defendiendo que no hay nada, sostiene que "quedará en nada" cuando "no quede en nada". Queda claro, ¿no?

Al mejor estilo Rajoy, Ayuso utilizó 20 palabras para no decir absolutamente nada, valga la redundancia. A la espera de las consecuencias o no consecuencias de la investigación, sabremos si tanto nadar ha valido la pena o Ayuso se quedará en la orilla.