Poco después de que Will Smith soltase un bofetón en la cara de Chris Rock en la gala de los Oscar, cuál caballero andante por un chiste sobre la alopecia de su mujer, la acción del actor estadounidense también sacudió el debate en las redes. En Twitter, no se hablaba de otra cosa y los memes aparecieron como madrileños en agosto en Cullera.

Además de los nombres de los afectados, en el Twitter español aparecieron otros dos Trending Topic: Ricky Gervais y Pablo Motos. El primero, porque todos recordaron los ácidos comentarios del guionista y cómico británico que no dejaron títere con cabeza en varias galas de los Globos de Oro. El segundo, por la relación del presentador español con Will Smith, a quien llama "amigo" y que ha estado muchas veces en su programa, El Hormiguero.

Este lunes, todo el mundo estaba esperando para ver si Motos hablaba de la polémica. Y, efectivamente, así fue:

💬 Pablo Motos: "La violencia es injustificable. Will Smith ha metido la pata" #AcostaEH pic.twitter.com/cKalfCQgtV — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 28, 2022

"A ver si tú ves el chiste, no es para tanto", comenta Motos. Más tarde, explica: "Aunque quede claro que la violencia siempre es injustificable y que Will Smith ha metido la pata […] me gustaría que entendiésemos otra parte". "Cris Rock tiene que saber que cuando tú usas la libertad de expresión en público tienes que asumir que vas a pagar un precio. La libertad de expresión no es gratis y eso lo sabemos todos los que estamos en esta mesa", asegura.

Después quiso romper una lanza en favor del actor y aseguró que es una de las personas "más especiales" que ha conocido en su vida y que tiene "un corazón de oro".

Por supuesto mucha gente ha salido al paso de las palabras de Motos. Algunos suscribiendo sus palabras y otros criticándolas. Estos son algunos ejemplos

¿De aquí cuántos colapsáis y decidís dar un bofetón en público? Yo desde luego que no. Ni en público ni en privado. Y me alejo de la gente que da bofetones. Pero para Pablo Motos se ve que es normal. Justificar la violencia mientras dices que es injustificable. Terrible. https://t.co/VA9HBhuxkJ — Borja Terán (@borjateran) March 28, 2022

Hay un momento que me recuerda a esas encuestas callejeras después de un acto violento en las que salen los vecinos y dicen aquello de "no era una persona violenta, tenía un corazón de oro" https://t.co/VA9HBhuxkJ — Borja Terán (@borjateran) March 28, 2022

Por mucho que va metiendo en el discurso que la violencia es injustificable, la está justificando. 🙄 https://t.co/dh78AAcqC2 — Antonio Rguǝz 🍿 (@madridete) March 28, 2022

No tiene nada que ver el titular con lo que dice en el vídeo es que me mato https://t.co/7s14kA6IyG — Álvarowo (@AlvaroCampoy) March 28, 2022

👏👏👏👏muy de acuerdo con tu punto de vista… — jose A Veliz (@joseAVeliz4) March 29, 2022

No seré sospechoso de seguir la moda de "soy muy guay y no me gusta Pablo Motos ni el hormiguero porque soy superguay" pero aquí patinas querido Pablo. Si la violencia es injustificable no la justifiques. https://t.co/ZTxDQyWW1P — grande90210 (@grande902102) March 29, 2022

Sigo pensando que todo lo de los Oscars fue un montaje actuado, pero eso no quita que estas declaraciones de Pablo Motos están bastante bien https://t.co/oKnDyYvehX — ErShinoNegro (@ShinoNegro) March 29, 2022

Que dice Pablo Motos que el que esté libre de cagarla, que tire la primera piedra… Dios, Dios, Dios… y el público aplaudiendo. Pues por ejemplo,a su lado @SOYMIGUELLAGO debe estar temblando de que en cualquier momento alguien s ele suba al escenario. Su monólogo en el… https://t.co/KDclobzPsl — Eva María Bernal (@evambernal) March 29, 2022