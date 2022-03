Por Tremending

La uña y la carne, el hambre y las ganas de comer, Zipi y Zape, y la ultraderecha y los bulos. Siempre juntos.

Este miércoles, el líder de Vox, Santiago Abascal, se subió a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados y, cuando no había pasado ni un minuto, soltó un bulo. En concreto dijo: "El Gobierno acaba de garantizar la desaparición de la Filosofía de las aulas, señor Sánchez".

Establecía "la navaja" de Hanlon que nunca hay que atribuir a la maldad lo que se explica adecuadamente por la estupidez. Señor @Santi_ABASCAL , hacer caso caso a las mentiras de @elmundo confirman este principio. Pura filosofía. pic.twitter.com/uO6R7gIGFN — Guillermo G. Adánez (@remerikos) March 30, 2022

Primera frase de Abascal, primera trola: "Usted ha decretado la desaparición de la Filosofia de las aulas". Todo en orden. — Pedro Vallín (@pvallin) March 30, 2022

Pero lo cierto es que no, no desaparece. Ya no será una optativa de oferta obligatoria para cuarto de la ESO, pero sí estará en primero y segundo de Bachillerato, cursos en los que será obligatoria. Además, los contenidos de Filosofía se incluirán en la asignatura obligatoria para la ESO conocida como Educación en Valores cívicos y éticos. Aunque los profesores de la asignatura esperaban mucho más, tal y como el Gobierno se comprometió en 2018, lo cierto es que no se puede hablar de la "desaparición de la Filosofía de las aulas".

En su turno de respuesta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tirado de ironía y ha respondido al líder ultraderechista diciéndole que ya sabe que es "un gran lector de filosofía" y ha confirmando que "los niños y niñas en nuestro país van a estudiar filosofía". "Lo que le han contado es un bulo", ha asegurado. Posteriormente añadió con sorna: "Yo, que sé que es una persona rigurosa, le digo, cuidado con la desinformación".

Peter desmintiendo el bulo sobre la Filosofía y atizando a la vez a Abascal. El win-win definitivo. pic.twitter.com/5l63sYCItF — Mr. Handsome (@pdrsnche) March 30, 2022

En las redes, esta cuestión ha provocado también muchas reacciones.

Menuda VERGÜENZA ha tenido que pasar @Santi_ABASCAL. Ah, no, que no tiene. — Luis Endera (@Luis_Endera) March 30, 2022

🤣🤣🤣lo deja a la altura del betún. — Juana Raffo-Pérez (@RaffoJuana) March 30, 2022

"El Gobierno acaba de garantizar la desaparición de la Filosofía de las aulas", acaba de decir Abascal en la tribuna del Congreso. En VOX tampoco leen el BOE. — Lara Hermoso (@lhermoso_) March 30, 2022

¿De todas las mentiras que ha dicho hoy Abascal en el congreso cuál sacará Vicente Vallés esta noche en su monólogo? ¿Lo de la filosofía o lo del peor gobierno en 80 años? — Noa Gresiva (@NoaGresiva) March 30, 2022

Abascal sube a la tribuna a golpe de trending topic. La filosofía en boca de Abascal, famoso por su vasta cultura, suena a chirigota. — pilar portero (@pilarportero) March 30, 2022

Abascal: "Ha decretado la desaparición de la Filosofía de las aulas". BULO.

Con la LOMLOE no solo se mantiene en 1° de bachillerato, sino que se añade obligatoria también en 2° bac: pic.twitter.com/cuvVf7lN6t — Black. (@Black_StrobeS) March 30, 2022