Las reacciones a la polémica de las pieles en 'Maestros de la costura': "Esto es una falta de respeto hacia vuestros concursantes"

En un momento donde hasta las grandes firmas de moda apuestan por los tejidos sintéticos frente a la piel animal, sorprende que en Maestros de la Costura no lo tuviesen en cuenta a la hora de organizar la prueba que ha sembrado la polémica.

"Esta prueba es un conflicto con mi ética y me siento un poco incómoda" #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/BHBmdZyYI8

Dos concursantes, Isabel y Caterina, se negaron a participar en una de las pruebas del programa de televisión por el conflicto ético que les suponía usar pieles animales. "Esta prueba es un conflicto con mi ética y me siento un poco incómoda", decía Isabel.

La respuesta del programa no dejó satisfecho a nadie, ya que optaron por apartarlas de la prueba sin ofrecer ningún tipo de solución. "Es vuestra decisión", les dijo la presentadora.

La falta de alternativas del concurso y la manera de gestionar el conflicto ha provocado las críticas de los tuiteros, ya que consideraron que podría haberse resuelto de una manera más respetuosa hacia las decisiones éticas de sus concursantes.

Esto es una falta de respeto hacia vuestro concursantes, no solamente no tener una alternativa para que puedan participar sino hacerles pensar que son bichos raros cuestionándoles varias veces. No aprendéis.

— Alex Cañizares (@alexcanizares) March 29, 2022