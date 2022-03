"Historia del deporte": emoción en las redes al ver el Camp Nou prácticamente lleno en un partido de fútbol femenino

Ya solamente el hecho de que el encuentro se disputase en el Camp Nou y no en el Miniestadi, tal y como otros grandes como el Bayern Múnich con su feudo principal, fue una conquista. Desde el club culé se ocuparon de promocionar el encuentro para movilizar a la mayor cantidad de aficionados posible. De hecho, el recinto barcelonista ha estado a punto de alcanzar el "vendido", a menos de 8.000 asistentes para completar los 99.354 asientos.

Las reacciones ante este hecho tan trascendental no han tardado en aparecer. En primer lugar, por parte de la propia UEFA. "¡Esto es historia!", publicaba emocionada la organización en sus redes sociales.

History made! What an amazing crowd at tonight's #UWCL match! pic.twitter.com/1CUTIjXNMY

— UEFA Women's Champions League (@UWCL) March 30, 2022