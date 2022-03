Los homenajes de los tuiteros a Bruce Willis por su retirada: "Yippee Ki Yay, motherf*cker"

Tras el anuncio de la retirada del cine de Bruce Willis, los homenajes de los tuiteros no han parado de sucederse. Lamentablemente, el actor no podrá seguir con su trabajo tras ser diagnosticado de afasia. Por ello, los usuarios han querido recordar sus momentos más icónicos y sus películas favoritas.

A pesar de que en los últimos tiempos las películas en las que participaba el actor habían perdido mucha calidad, sus personajes más icónicos permanecen en el imaginario colectivo.

Imposible explicar lo que he disfrutado con las pelis de Bruce Willis. Se retira una leyenda que, de 9 millones de terroristas en el mundo, mató a uno con pie de mujer y nos enseñó que desde los 90, no puedes coger a un tío y partirle la cara. Tienes que decir primero algo chulo. pic.twitter.com/vk7EfOMTic

Me ha dejado mucho más jodido lo de Bruce Willis que lo de Will Smith.

Todo el mundo recordará a John McClane, Harry S. Stamper, Butch Coolidge o Korben Dallas y los momentos icónicos que han dejado en la pantalla acompañados de una frase molona.

En su historial de películas se encuentran obras aclamadas como El sexto sentido, Pulp Fiction, Doce monos o Jungla de cristal. Los tuiteros han seleccionado sus favoritas.

Unbreakable. One to the top superhero films in history! pic.twitter.com/q5kMG5yOMb

— La Guarida del Cinéfago 📺 (@GuaridaCinefago) March 30, 2022