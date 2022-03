"Vox es a la Filosofía lo que Abascal al trabajo": los tuiteros analizan con memes el repentino interés de Vox por la asignatura

Parece que a la ultraderecha y a sus seguidores les ha empezado a interesar de forma repentina la Filosofía. Nunca es tarde si la metafísica es buena.

El problema es que para ello han necesitado un bulo lanzado por su líder, Santiago Abascal. Este miércoles, en la tribuna del Congreso aseguró: "El Gobierno acaba de garantizar la desaparición de la Filosofía de las aulas, señor Sánchez". Algo que es falso y que solo hace falta tener un mínimo de interés en la verdad (y de ética) para comprobar que es así.

No sé si me preocupa más que os comáis el bulo de que el Gobierno ha prohibido la Filosofía o el de que a Abascal le preocupe eso.

Incluso Abascal ha comparado a Sánchez con los sofistas, de quien ha dicho que "mataron" a Sócrates. Socialcomunistas sofistas… Madre mía, que cacao.

El propio Pedro Sánchez, se encargó de explicárselo de forma irónica.

El caso es que, por lo que sea, muchos se lo creyeron.

Pues parece que lo de quitar la Filosofía en el Bachillerato es otro bulo de 'El Mundo'. I Kant Believe.

Aunque no hace falta ahondar mucho para ver que, como siempre pasa con Vox, solo hace falta rascar un poco para encontrar sus contradicciones.

El chiste del día es ver a Abascal defendiendo la Filosofía. ¿A que no sabéis qué votó Vox a nuestra enmienda a la LOMLOE para recuperarla? Un NO como una casa. Adjunto el voto de sus 3 senadores 👇🏻 pic.twitter.com/0Wit8qoR7i

Ante el repentino nuevo interés de los ultraderechistas de Vox, los tuiteros han respondido con su mejor filosofía: los memes.

-Y va el tío y me dice que si soy de Hegel. YO, DE HEGEL. ME HE QUEDAO MUERTA, MARICÓN pic.twitter.com/L8fzRLtA4T

