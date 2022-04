Siempre se hace esperar, pero al final llega. ¡Viernes!

Y también llega siempre el Tremending Topic, el del resumen semanal más cachondo, el de los memes, el de las sentencias tuiteras más rotundas.

Por cierto, estrenamos mes. Abril, nada menos.

Acaba una semana marcada por la yoya en vivo y en directo de Will Smith a Chris Rock en los premios Oscar.

Poco después del tortazo, Will Smith recibió el premio a mejor actor. Todo bien, todo correcto.

A ver… se le fue muchísimo.

Y pudo haber pasado antes…

Después le grito eso de: "Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca". Ahí ya se vio que no era bromi.

"Keep my wife's name out your fuking mouth!" pic.twitter.com/6p6pIAaEKI

— Diego San José (@diego_san_jose) March 28, 2022