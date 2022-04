"¿Tú no sientes un poco de responsabilidad como político?": la contundente respuesta de James Rhodes a Toni Cantó sobre el odio

Por Tremending

Varias personalidades se citaron en el programa Encuentros Inesperados para debatir sobre el odio. Entre ellas, el pianista James Rhodes y Toni Cantó. Uno de los temas centrales fue el uso de las redes sociales de los políticos y cómo entran en el juego de los 'zascas' para arañar votos.

Otro de los inesperados participantes, Josep Pedrerol, abrió el melón de las técnicas de provocación que utiliza la clase política para crear enfrentamientos y llegar al votante. A lo que Rhodes preguntó al director de la Oficina del Español: "Pero, ¿tú no sientes un poco de responsabilidad como político?".

Toni Cantó admitió haber entrado en el juego del 'zasca' pero aseguró que "una cosa son los 'zascas' y otra cosa es el odio" y que no se ha "sentido nunca productor de odio".

A lo que Rhodes respondió rápidamente: "No, cuidado. No, no. Tú sabes perfectamente lo que estás haciendo". "A veces. No tú personalmente, pero los políticos cuando lanzan un zasca saben perfectamente qué están provocando".

Cantó hizo una defensa de los políticos en la creación del clima de odio para eximirse de responsabilidades pero Rhodes sentenció: "Los políticos manipulan para que la gente reaccione".

El intercambio generó un debate entre los tuiteros sobre la responsabilidad de los políticos en la creación del clima de odio y división social que se vive en estos días.

