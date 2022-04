"El delirante test de Marlaska a los funcionarios de prisiones: '¿Los intersexuales son hermafroditas?'". Este es el titular de un texto publicado en la web Okdiario. En él, se augura que el medio "ha tenido acceso a un cuestionario de 20 preguntas repartido en la cárcel 'para conocer las nociones de los trabajadores en materia de identidad de género'"·

Sin embargo, lo que la pieza no explica en ningún sitio es lo que han contado ahora varios periodistas y tuiteros en las redes sociales: que una estudiante está denunciando que ese test que se atribuye a Marlaska en el titular, es en realidad parte de su Trabajo de Fin de Grado (TFG).

Tecé explica que la estudiante se ha puesto en contacto con él. En un mensaje privado, le cuenta que está estudiando Trabajo Social y que ha realizado prácticas en un centro penitenciario. Allí realizó su TFG sobre identidad de género, al que corresponde el cuestionario en cuestión.

Nada de esto está explicado en la pieza de Okdiario. Sí se habla, en cambio, de "el último giro de tuerca que Marlaska ha dado a la política penitenciaria" y de que "lo que el Ministerio del Interior pretende hacer ahora a través de Instituciones Penitenciarias está mucho más cerca de la ideología que de la lucha por los derechos de las minorías".

Tecé no es el único que lo ha contado. El periodista Antonio Maestre ha hecho lo propio tras explicar también que ha recibido la petición de la estudiante pidiéndole "que alguien que tenga voz y se le pueda escuchar desmienta este bulo".

No es que haya perdido tiempo desmintiendo un bulo de Okdiario porque entonces no haría otra cosa. Es que la pobre alumna asustada por el hecho de que si TFM acabara en una noticia me ha escrito buscando alguien que mantuviera su privacidad pero pudiera denunciarlo.

