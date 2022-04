Los trabajadores de un macroalmacén de Amazon consiguieron crear el primer sindicato de la multinacional en EEUU. Su victoria, pionera en el país, ha dado la vuelta al mundo en un video difundido en redes sociales. A su alegría se ha sumado la reacción de numerosos usuarios de Twitter que celebraban con orgullo una victoria contra Jeff Bezos.

Trabajadores celebrando la victoria en la votación para formar el primer sindicato de Amazon en Estados Unidos.

The Times They Are A-Changin'pic.twitter.com/iLJ9ymC70C

— Javier Durán (@tortondo) April 1, 2022