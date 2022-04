El hilo que desmonta el paro en la Feria de Abril de Sevilla por "inviabilidad" de la actividad debido a la reforma laboral

Por Tremending

La Feria de Abril de Sevilla se encuentra en peligro debido al paro convocado por la Asociación Andaluza de Hostelería de Feria. Los hosteleros alegan que los horarios laborales establecidos durante la Feria "incumplen" lo que estipula la reforma laboral que acaba de entrar en vigor. La Red Jurídica Abogados/as ha desmentido en un hilo de Twitter los motivos que presentan los hosteleros para convocar el paro.

Los caseteros anuncian un paro en la Feria de Abril de Sevilla por "inviabilidad" de la actividad por la reforma laboral. ¿Tienen razón? No. Vamos a hacer un mini hilo explicando por qué 👇🧵https://t.co/Zv1lT4Rrcg — Red Jurídica Abogados/as (@laredjuridica) April 2, 2022

Uno de los motivos del paro son los "horarios prolongados" que requiere la Feria y que según los hosteleros la reforma laboral no permite. Ante esto, la Red ha afirmado que la normativa que regula que entre una jornada de trabajo y otra deben transcurrir al menos 12 horas es la misma que existía antes de la reforma laboral.

Los caseteros explican que tienen dificultades para contratar porque las casetas de la Feria requieren "horarios prolongados", algo que no permitiría la reforma laboral de 2022 pic.twitter.com/XkOe8pzFX1 — Red Jurídica Abogados/as (@laredjuridica) April 2, 2022

Esto es absolutamente falso. El art. 34.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que regula que entre una jornada de trabajo y otra deben transcurrir al menos 12 horas, NO fue modificado por la reforma laboral.

Este artículo era así ANTES Y DESPUÉS de la reforma de 2022 pic.twitter.com/TRWtma5N7p — Red Jurídica Abogados/as (@laredjuridica) April 2, 2022

En este tipo de eventos es lo habitual que se hagan contratos temporales a los trabajadores en función de lo que dure la Feria. Según los hosteleros, esto no es posible con la reforma, pero los abogados han confirmado que este tipo de acontecimientos están recogidos en las excepciones que permiten la contratación temporal.

Por otro lado, aseguran algunos caseteros que no pueden hacer una contratación temporal.

De nuevo, esto no es así: si existe una causa de temporalidad (como la contratación para un evento puntual, como la Feria), el ET permite realizar un contrato temporal pic.twitter.com/hQfJVg9Nz9 — Red Jurídica Abogados/as (@laredjuridica) April 2, 2022

La reforma laboral tendrá carencias, como explica nuestro compañero Juan Rubiño en este artículo de @ctxt_es, pero para nada afecta a los caseteros de Sevillahttps://t.co/E1AugtjJ7K — Red Jurídica Abogados/as (@laredjuridica) April 2, 2022

Un factor importante a tener en cuenta son las condiciones que ofrecían los hosteleros a los trabajadores y por qué no estaban recogidos dentro de la ley. En algunos casos que han compartido, las condiciones de trabajo recogían jornadas de 12 horas por 450 euros de paga total. Lo que puede explicar las dificultades de las casetas para conseguir empleados.

Lo que señalan los abogados es que en lugar de solicitar condiciones especiales, estas se ajusten a las normativas laborales con las que cumplen el resto de empresas. Las reacciones de los tuiteros ante las condiciones ofrecidas y las demandas de los caseteros no han tardado en llegar.

Los caseteros son los hosteleros que trabajan en la feria de Sevilla.

Se quejan por no poder obligar a sus empleados a hacer jornadas de más de 8 horas.

Quieren que sean 12 y ofrecen salarios miserables: ¡450 euros por toda la feria!

Y, claro, VOX apoya esta explotación laboral. pic.twitter.com/MxUk7LO5q6 — Joaquín Urias (@jpurias) April 1, 2022

Unas pinceladas: 1.- La legislación laboral es para todos igual, contratas a más gente y cumpliréis con ella. 2.- ¿Quien coño os habéis creído para que os hagan una normativa específica para vosotros? 3.- La esclavitud se abolió hace mucho tiempo.https://t.co/YfVvTxmkXy — Pucho 🇨🇺 (@puchovic) March 31, 2022

¡OH, NO! ¡TRAGEDIA NACIONAL! "Los caseteros exigen que se puedan trabajar más de 8 horas diarias. Si no, no darán servicio".#PuesHastaLuegoMariCarmen pic.twitter.com/cEn2vWHNtr — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) April 2, 2022

El gobierno socialcomunista se quiere cargar la feria de abril al obligar por la fuerza a que los dueños de la casetas paguen a la gente que contratan. DENUNSIEN — Anacleto Panceto (@Xuxipc) April 1, 2022

Se pueden contratar a dos personas también eh https://t.co/PbtP4WkfDA — North la salamandra ❄️ (@ChupitoDeSemen) April 2, 2022

La nueva Reforma Laboral no toca absolutamente nada sobre la jornada de trabajo. De hecho, las 8 horas diarias están en el BOE desde 1919 (por cierto, tras la gran huelga de la Canadenca: luchar sirve). Lo que sobra en Sevilla son hosteleros explotadores!!https://t.co/1iVb1ZLSyy — Luis F. Pallarés (@Laboralista_DCT) April 2, 2022

Un contrato a jornada completa y otro a media jornada. Arreglao https://t.co/L3nAVnaMkE — Gúndula, PORNOMARXISTA A TIEMPO COMPLETO ❤️💛💜🔻 (@vonlichtenkraut) April 2, 2022

La jornada laboral de 8 horas lleva desde 1919. La nueva "reforma" no ha cambiado nada respecto a la jornada. Ya no saben que inventar para justificar la explotación a los trabajadores. https://t.co/LHZCIZTjyH — Nico Navarro (@niconavarro714) April 3, 2022

Deseando que alguien les pregunte las condiciones laborales a los caseteros de Sevilla — Gúndula, PORNOMARXISTA A TIEMPO COMPLETO ❤️💛💜🔻 (@vonlichtenkraut) April 3, 2022

Todo el mundo en Sevilla sabe lo que supone el trabajo de camarero en la Feria de Abril. "Algodoneros de Sevilla". Mi columna de hoy en CTXT.https://t.co/PvuZa3F76Z — gerardo tecé (@gerardotc) April 3, 2022

La abolición de la esclavitud acabó con la feria de abril americana. — XChewie (@XChewie) April 1, 2022

Empresarios contratando camareros para las casetas de la Feria de Abril. pic.twitter.com/CHc8HHo1Fk — Javier Durán (@tortondo) April 1, 2022

Te dicen con todo el morro del mundo que para qué van a contratar más trabajadores si ellos ponen a uno con la jornada de dos. https://t.co/jk917ODaNy — Larpeo de la Unión Soviética (@sovieperiodico) April 4, 2022

La polémica de la Feria de Abril lo que pone de manifiesto es que sin esclavos no hay señoritos a caballo. — Raúl Solís (@RaulSolisEU) April 2, 2022

Soy trabajador de las casetas de la feria de Abril desde hace 70 años. Siempre he trabajado jornadas de 17 horas con 5 minutos de descanso para un rebujito por 4 euros la hora y me he ganado la vida así. Este año por culpa del PSOE no podrán explotarme. VOX va a arrasar. — Satanislavsky (@Satanislavsky) April 3, 2022

Si las casetas de la Feria de Abril no pueden cumplir las leyes laborales, que se cierren. Pero ojo! No por los Caseteros, si no que vaya la policía y los detenga por delincuentes, así de simple. — Satanislavsky (@Satanislavsky) April 3, 2022