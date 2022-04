El militar reservista Pedro Baños ha animado a través de su cuenta de Twitter a reflexionar a través de citas célebres. "El pilar fundamental de la democracia es la libertad de pensamiento, opinión y expresión", ha afirmado, en un momento en el que sale a la luz imágenes de la masacre en Bucha, en la que 410 ucranianos han sido asesinados tras la retirada de las tropas rusas. Moscú lo niega y afirma que las secuencias son "una provocación".

El coronel Baños es conocido por sus amplios conocimientos en el terreno de la geopolítica y ha participado en varias tertulias televisivas a raíz de la Guerra en Ucrania. Baños, a través de un hilo en Twitter, ha reproducido numerosas citas para "pensar por uno mismo" de diferentes figuras históricas y de la cultura como Michel Foucault, Hannah Arendt o Aristóteles.

"No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría". Jean Costeau

"Seamos libres, qué lo demás no importa nada". José de San Martín

"No importa que hagas bien el 99% de las cosas. La gente solo mira el 1% malo". Albert Einstein.

"Y esto es la esclavitud: no poder decir lo que piensas". Eurípides.

"Cada guerra en los últimos 50 años es el resultado de las mentiras de los medios de comunicación". Julian Assange

"Quien no quiere pensar es un fanático; quien no puede pensar es un idiota; quien no osa pensar es un cobarde". Francis Bacon

