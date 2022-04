Feijóo dice que son "el partido que redactó la Constitución" y los tuiteros responden: "No vamos a poder creernos ni sus buenos días"

"Somos el partido que redactó la Constitución, hemos nacido con la Constitución", aseguró este fin de semana Alberto Núñez Feijóo en su puesta de largo como presidente del PP. Por si fuera poco, añadió: "Somos el partido más constitucionalista de España".

El nuevo PP patrimonializando una cosa que debería ser de todos se parece bastante al viejo PP…

Tras escuchar la frase de Feijóo, muchos en las redes han recordado que el Partido Popular simplemente no existía por aquellas fechas, ya que fue fundado en enero de 1989. Los tuiteros también han señalado que lo que sí existía era su precedente, Alianza Popular, pero curiosamente varios de sus miembros votaron en contra del texto constitucional o se abstuvieron.

En 1978 el PP no existía y de la AP de Fraga, el 31% de sus diputados votaron en contra de la Carta Magna.

El partido que redactó la Constitución, dice. Si todas sus verdades son como ésta, no vamos a poder creernos ni sus buenos días… https://t.co/TgfS4fdJFj

Una nueva polémica de Feijóo, que ya ha protagonizado varias desde que fue señalado como sucesor de Pablo Casado…

Estas son algunas de las reacciones que sus palabras han provocado:

No Sr. Feijóo, España no le debe al PP ni una linea de nuestra Constitucion. Sí le debe mucho a Jordi Solé Tura, ponente por el Partido Comunista de España. ¡Qué cosas! pic.twitter.com/oEeEHGZYzH

La Constitución no la redactó el PP como dice Núñez Feijóo, ni siquiera existía, la redactó entre otros Jordi Solé Tura, un comunista.

¡Que importante es recordar nuestra historia! Para que otros no puedan cambiarla a su antojo. El PP utiliza la Constitución según el discurso que vayan a dar. Ellos no van regenerando, avanzando, ellos se van sustituyendo, pero con el mismo fondo, o peor… https://t.co/72TDzSzaHE

Dice Feijóo: "Somos el partido que redactó la Constitución". A ver, cuando se redactó, el PP no existía, era AP. De los diputados de ese partido, algunos votaron en contra y otros se abstuvieron. ¿Y si mentimos con cosas que no puedan rebatirse fácilmente? Ainss que no aprendéis.

