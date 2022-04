Los actores Antonio Resines y Miguel Rellán posando durante la presentación de su nueva serie 'Sentimos las molestias' de Movistar+, a 04 de abril de 2022, en Madrid. - Europa Press

Por Tremending

El actor Antonio Resines ha hecho este lunes su primera aparición en un acto público presencial después de pasar siete semanas hospitalizado tras enfermar de covid-19. El cántabro estuvo ingresado durante 36 días en la UCI, en un estado muy delicado. Anteriormente, el que fuera protagonista de Los Serrano ya había intervenido por videollamada en El Hormiguero, donde explicó que todavía se encontraba débil y sentía cierto ahogo al hablar de manera continuada.

Finalmente, este 4 de abril ha acudido a la presentación de la serie que coprotagoniza con Miguel Rellán, Sentimos las molestias, y que se podrá ver en Movistar+ el próximo viernes. La ficción cuenta la historia de dos amigos que se dedican a la música, pero no aceptan el paso del tiempo y lo que supone envejecer. Constará de seis episodios de unos 30 minutos cada uno.

Sin embargo, la sorpresa no se ha limitado a la presencia del actor en el photocall, sino que Resines ha impresionado a todos con sus declaraciones cuando un periodista del Huffington Post le ha preguntado sobre la precariedad y condiciones de la Sanidad Pública. "Me gustaría saber qué opinas de la sanidad pública especialmente en este momento, en el que se ha prescindido de tantos profesionales", preguntaba el periodista haciendo alusión a los más de 3.000 contratos que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido rescindir en el área de atención primaria.

💥Gracias, Antonio Resines. Es importante que la gente sea consciente del abuso de temporalidad en TODAS las Administraciones #FijezaYa 💥En Sanidad…y en Educación, Justicia… y así hasta llegar al millón de EEPP abusados‼️@PSOE @populares @PODEMOS pic.twitter.com/6MyF6u8cdn — SEPMA (@SindicatoSEPMA) April 5, 2022

"A la sanidad pública le hace falta una inyección de dinero y lo hay, y si no lo hay que lo quiten de otros sitios porque es fundamental", contestaba tajante el actor. En su respuesta, Resines ha denunciado las condiciones de incertidumbre bajo las cuales deben trabajar los sanitarios: "Nadie tiene contratos fijos, ni gente que lleva 20 años trabajando". A lo que ha añadido, "además, en España hay una carencia de infraestructuras brutal". "Sospecho que muchos de quienes toman las decisiones no han estado enfermos o tienen sanidad privada".

Desde la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos han aplaudido las palabras de Resines y han puesto de relieve la importancia de que figuras como él, altavoces sociales, visibilicen el problema: "Gracias por hablar tan claro".

Otras figuras como el cómico y periodista Edu Galán también han comentado lo ocurrido: "Votemos a opciones políticas que defiendan lo mismo, por favor".

Estos señores, Resines y Rellán, no son socialcomunistas. Son dos personas que piden más inversión en Sanidad Pública. Votemos a opciones políticas que defiendan lo mismo, por favor.pic.twitter.com/IICY0v0EbH — Edu Galán (@edugalan) April 4, 2022

En la misma línea que Resines, su compañero de faena, Miguel Rellán, ha concluido la sesión de preguntas con una contundente declaración: "No hay voluntad política de inyectar dinero a la sanidad pública, está más claro que el caldo de un asilo. Y si no estamos vivos no sirve de nada".