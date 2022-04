El lenguaje puede ser un arma de doble filo. Podemos decir incluso que tiene ideología. Esto lo sabe todo el mundo, incluidos algunos periodistas, que a veces lo retuercen y lo utilizan a su conveniencia. Como no estamos muy seguros de que se entienda donde queremos llegar, lo mejor es un ejemplo práctico. Vean este tuit publicado por Carlos Sánchez Mato, profesor en la Universidad Complutense y máximo responsable económico de Izquierda Unida, que se ha viralizado.

¿Ven lo que queríamos decir? Pues sí, el uso del lenguaje no es inocente y menos cuando se trata de economía y política. Si Alemania nacionaliza aunque sea temporalmente la empresa Gazprom "está tomando el control", pero si lo hacen otros, entonces se está expropiando a esa empresa. Al que ha escrito el titular de Expansión sólo le ha faltado decir que Alemania es un país como Dios manda. Un país, por cierto, en el que no es la primera vez que se expropia algo o al menos se intenta.

Claro, las diferencias de trato cantan. Los tuiteros se han dado cuenta y han hecho unos cuantos comentarios al respecto.

El lenguaje nunca es inocente, lamentablemente 🙁 Después de cargarse la libertad de prensa, ahora también se cargan la "libertad" de empresa o, todavía peor para los liberales, el "libre mercado". ¡Y la prensa capitalista no se escandaliza!

Eso me dije yo al leerlo. Luego pensé que no podía ser, que algo habrían inventado los alemanes. Jajajajaja. Cómo me engañan!

— krameroto (@krameroto) April 5, 2022