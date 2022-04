"Si Elon Musk supiera que la derecha española puso un impuesto al sol…": las respuestas a la idea del fundador de Tesla para España

Elon está que no para. Lo mismo te compra el 9,2% de las acciones de Twitter por un valor de 2.624 millones de euros y se convierte en máximo accionista de la red social, que le aconseja a un país en qué debería invertir. Y esto para empezar la semana.

Este lunes, el cofundador de empresas como PayPal, Tesla o Space X, Elon Musk, comentaba en Twitter la noticia de Slashdot sobre que España ha anunciado que invertirá 11.000 millones en microchips y semiconductores. Y lo ha hecho con una propuesta diferente para nuestro país.

"España debería construir una matriz solar masiva. Podría alimentar de energía a toda Europa", aseguró en su mensaje el hombre más rico del mundo. Un comentario que ha despertado todo tipo de reacciones, algunas serías y otras también de cachondeo.

Uno de los que han respondido ha sido el astronauta y exministro español de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, quien ha asegurado que en España damos la bienvenida a ese tipo de inversiones y ha añadido: "¿Conoces a algún inversor?".

We welcome investments in Spain to boost our already large production of renewables. All our legal framework is prepared for it. Know any investors?

Como suele suceder con cualquier cosa que escribe Elon Musk, el debate se ha hecho enorme con miles de reacciones:

Indeed we are trying to do it, we started as leaders at the beginning of the century. Previous government taxed PV but now is not longer paid since 2019. Come to invest in green and sunny H2! pic.twitter.com/dwfBNIQDAp

— Nicolás González Casares (@nicogoncas) April 4, 2022