"Ni los que bombardearon Gernika eran malos, ni los bombardeados eran tan buenos": el bochornoso comentario de una periodista en Telecinco

Por Tremending

El comentario sobre el bombardeo de Gernika del líder ucraniano, Volodímir Zelenski, en el Congreso de los Diputados ha traído cola. Las opiniones llegan desde todos los sectores y ha propiciado un intenso debate.

Uno de ellos, en el programa Ya son las ocho de Telecinco, donde una colaboradora ha hecho un comentario bochornoso sobre el tema. La periodista María Jamardo ha puesto al mismo nivel a los atacantes y las víctimas y las reacciones no han tardado en aparecer.

Sobre el bombardeo de Gernika: "Ni el que bombardeaba era bueno, ni los bombardeados eran tan buenos tampoco", porque, según ella, eran comunistas. El bombardeo de la aviación nazi en apoyo a Franco causó la muerte a 126 civiles aquél día. Este es el nivel. pic.twitter.com/5CpfsCZ3Ek — Miquel Ramos (@Miquel_R) April 6, 2022

Para Jamardo era necesario "matizar" el ejemplo de Gernika, ya que le "parece mal" porque en ese momento "el socialismo y el partido comunista estaba apoyado por Stalin". Por tanto, para ella "ni el que bombardeaba era bueno, ni los bombardeados eran tan buenos tampoco". Cuando parecía que no podía ponerse peor, inmediatamente reformula: "Ni el que bombardeaba era malo, ni los que eran bombardeados eran tan buenos".

Y así, tan ancha, acababa de decir en televisión nacional que los nazis no eran malos. Y a otra cosa. No sólo dice que el bombardeo de la aviación nazi a población civil no sirve de ejemplo porque los bombardeados no eran "tan buenos", sino que sube a la apuesta y hace apología del nazismo.

Las consecuencias de dar voz y espacio a la ultraderecha como si su discurso fuese "uno más" tiene como consecuencia que se normalicen este tipo de declaraciones, lo cual es tremendamente peligroso. Sentar precedentes e ir cruzando la línea cada vez un poco más puede costar muy caro.

Los tuiteros han repudiado las palabras de la periodista y han alertado del peligro que pueden tener en un momento de tanta crispación y donde este tipo de discursos calan en determinados perfiles.

Buenos días TELECINCO. La presentadora María Jamardo ha dicho, y CITO TEXTUALMENTE: "Ni los que bombardearon Guernika eran tan malos, ni los bombardeados eran tan buenos" Esto no sólo es una apología del n4zismo ya que fue la Legión Condor de la Luftwaffe la que bombardeó 👇 — TheGunslinger (@UrkoThGnslngr) April 6, 2022

Ni bombarderos ni bombardeados

Ni fascista ni antifascista

Ni machismo ni feminismo Y así todo. https://t.co/dQuzrCqsjq — Rubén Sánchez (@_SanchezRuben_) April 6, 2022

Como el conjunto del periodismo no se ponga en serio con el blanqueamiento que se le está haciendo al fascismo, lo vamos a pagar muy caro. Luego vendrá el rasgarse las vestiduras cuando sea demasiado tarde. https://t.co/hOlBLh5rRj — TYBHERT 🔻 ❤️💛💜 (@Urkuarth) April 6, 2022

El nivel de @MariaJamardoC blanqueando a los nazis es la media habitual en los medios de comunicación de este país.

Insoportable. El periodismo relegado a pura propaganda.

El estilo de Goebbels triunfa.

No hay programa de información creíble en ninguna cadena. https://t.co/xCjOL5ZZv5 — Yolanda ✈🔻 (@YolyJo) April 6, 2022

Los bombardeos neutrales como concepto me deja patitieso https://t.co/YDNEdfhicx — Lilith pero en plan horny por Vax (@LilithRants) April 6, 2022

¿Imagináis que alguien hubiera dicho semejante canallada sobre el atentado de Hipercor en la tele, en abierto, en horario de máxima audiencia, y que no pasase ABSOLUTAMENTE NADA? Pues así estamos. Atado y bien atado. https://t.co/J6nYx26JBJ — Enrique Alonso (@Chicocartera) April 6, 2022

¿Imagináis a negacionistas de la masacre de Bucha en las tertulias? Pues en España, los negacionistas del Bombardeo de Guernica y de la Desbandá son los que más tiempo aparecen en la tele. https://t.co/MGURmDBrAh — Dani Valdivia (@danivaldivia15) April 6, 2022

Este es el nivel de los pseudoperiodistas de ultraderecha que se pasean por las tertulias de TV . Miserables https://t.co/4tyOge4ghR — El Principito 📣♀ (@principitoXXI) April 6, 2022

Vaya país guapo nos está quedando, vaya panda de miserables. ¿Cómo alguien puede hacer unas declaraciones así y seguir en su cargo? Ahora resulta que los nazis no eran tan malos. https://t.co/QAm8AOEEOX — Xavi Robles (@xavirobles) April 6, 2022

Que blanqueamiento fascista más bonito se nos está quedando en los medios 🤦🏻‍♀️ https://t.co/W6Qzs4VZHX — musarthia 🔻 (@musarthia) April 6, 2022

Si ves este video tienes permiso para empezar a beber. Sea la hora que sea. Porque las alternativas que provoca escuchar semejante estupidez pueden ser peor. https://t.co/FHB3EEHMwP — Nerea Arostegi (@nerearoos) April 6, 2022

Bombardeaban los nazis, recibían las bombas los civiles. El nivel de maldad estaba parejo según ella.

Qué asco, madre mía… https://t.co/78eXppqgep — David🔻 (@kwz_ke) April 6, 2022

Para que luego digan que no tener rabia no es un privilegio. Claro que lo es. Ver este vídeo, es rabia y querer coger un libro de historia y lanzárselo a la cabeza también https://t.co/UOlta6k1jT — Carla (@CarlaHdez10) April 6, 2022

Estoy esperando ya el día en que en alguno de estos programas se diga "Se cumplen ya x años de la triste derrota en la 2° guerra mundial". https://t.co/NEC87IJvca — KarlST (@Baonga) April 6, 2022