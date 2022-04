Vox dice que la ILP aprobada el martes pretende crear "un soviet en el Mar Menor" y las redes no dan crédito: "¿De dónde sale esta gente?"

No a retirar la medalla de oro de Madrid a Putin, no a los ERTE, no al plan de ayudas a La Palma, no a la asignatura de Ética (aunque después intenten colar otra cosa con bulos), y ahora… no a dotar de personalidad jurídica al Mar Menor. El último episodio de la ultraderecha intentando boicotear todo aunque sea beneficioso para los españoles. Y con unos argumentos esperpénticos no, lo siguiente.

Este miércoles el Mar Menor se convirtió en el primer ecosistema en Europa con derechos jurídicos reconocidos. El Congreso de los Diputados aprobó una Iniciativa Legislativa Popular para ello… con los votos en contra de Vox.

Pero si era poco esto, los argumentos esgrimidos por Vox por boca de su diputado Luis Gestoso, son de esperpento absoluto. Resulta que para este señor, la iniciativa avalada por más de 600.000 firmas ciudadanas, lo que pretende es "la creación de un soviet en el Mar Menor".

¿Se puede ser más ridículo? ¿Se escuchan al hablar? ¿Y los que le aplauden después? Inenarrable.

Es lo que pasa cuando llevas tu manía persecutoria más allá, te pasas de frenada y ya solo suenas grotesco. Una vez más, las redes no han dado crédito a la nueva salida de tono de Vox.

Son como un adolescente, la respuesta a todo es "NO" aunque sea un beneficio para todos. Como buen adolescente, consigue encontrar argumentos para todos los "noes", da igual que no tengan sentido. El "no" por sistema funciona porque es un "no" a quien propone, no a la propuesta.

— Gemma del Caño (@farmagemma) April 6, 2022