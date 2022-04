Un profesor pone una tarea original a sus alumnos y los resultados son maravillosos: "Dadles un micrófono para que se expresen"

En todas las generaciones hay pesimismo hacia la juventud. En cada época las nuevas generaciones están perdidas y no tienen remedio. Finalmente, todas acaban prosperando. El problema suele ser la brecha que dificulta a los adultos entenderlos y estimularlos.

¿Los adolescentes no piensan nada más que en TikTok, pantallas o beber los fines de semana? 🤔 Si eres de los que lo piensan, no te pierdas esto. Con permiso de mis alumnos, voy a compartir con vosotros algo maravilloso que ha ocurrido en la clase de Lengua. Abro hilo🧵

Un profesor ha compartido su experiencia con su alumnado y muestra cómo dando en la tecla correcta se puede hacer música. José Antonio da clases de Lengua y Literatura a adolescentes de entre 13 y 14 e ingenió una tarea muy original que consiguió estimular la creatividad de sus estudiantes.

Junto a Historia, imparto Lengua y Literatura en 2º de ESO. Este trimestre lo he dedicado casi en exclusiva a los textos líricos: no solo a intentar analizarlos sino sobre todo a disfrutarlos. Y hemos leído desde Lorca a canciones de @Residente o @RozalenMusic (y muchos otros)…

La semana pasada les planteé una actividad de escritura sobre la que en principio tenía mis dudas. Les dije que ya no solo valía con leer lírica, sino que también había que escribirla. Ellos ya han escrito mucho en mis clases, pero no se habían aventurado aún a las poesías… pic.twitter.com/VXJGTIpP8E

La tarea era sencilla, escribir un texto de poesía. La particularidad que presentaba es que José Antonio utilizó el popular juego de mesa Dixit para dar inspiración a los jóvenes.

El juego en cuestión cuenta con unas cartas con ilustraciones muy variadas inspiradas en diseños oníricos y surrealistas, perfectas para despertar el gen creativo. El profesor dio tres cartas a cada uno y les pidió que eligieran aquella que les llamara más la atención para redactar su texto.

El profesor compartió los resultados y entre ellos, hay perfectamente algún Lorca, Machado o Rosalía de Castro en potencia.

Con estilos variados y con la melancolía propia de la juventud, los alumnos han superado las expectativas de su profesor. A su corta edad, muestran ideas muy interesantes más allá de Tik Tok y el botellón.

El profesor se ha quedado maravillado con el trabajo de los adolescentes y según indica, ha recuperado la fe en las próximas generaciones.

Estos son algunos, todavía me faltan varios por recibir (y repito, me han dado permiso para compartir). Si pensáis que los adolescentes están echados a perder, dadles un micrófono para que se expresen 🎤

Yo no sé vosotros, pero hoy me he reconciliado un poco con la humanidad 😁

— José Antonio Lucero (@cunahalicarnaso) April 6, 2022