Joan Baldoví retrata el pasado crítico de Toni Cantó con el PP: "Tenía toda la razón"

Por Tremending

Toni Cantó es el Morata de la política. Cada vez que cambia de equipo está en el club de sus sueños. Lo malo, es que en política cuando estás en un partido y cambias a otro, probablemente hayas criticado a tu nueva formación en algún momento.

A veces, tengo que reconocerlo, Toni tenía toda la razón.

Gracias Javier por recordárnoslo.

Y por recordárselo. https://t.co/6S6vS4Ddm2 — Joan Baldoví 😉 (@joanbaldovi) April 7, 2022

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha recuperado una entrevista en la que Toni Cantó declaraba lo siguiente: "Los chorizos del PP no caben ni en un tren de mercancías". Estas palabras, por lo que sea, se han convertido de auténtica actualidad y retratan la decisión de Cantó de aliarse con los populares.

En defensa de Toni, no sabía qué le depararía el futuro. Estas declaraciones las hizo cuando aún no había pasado de Ciudadanos al PP, ni de UPyD a Ciudadanos, ni del PP a V… bueno, esto aún no.

La metamorfosis política de Toni Cantó será estudiada por los biólogos en el futuro. De cómo pasó de ser un actor convertido a político con ideales inquebrantables y principios marxistas, pero de Groucho, a tener más evoluciones que un Pokémon.

El tuit de Baldoví ha agitado un poco a los tuiteros, que han desbloqueado el recuerdo de estas declaraciones y no han podido evitar hacer alguna que otra chanza.

Viajeros al tren!!!! — Juan (@juananajuan17) April 8, 2022

Toni es a la honestidad, como Abascal a la democracia. — Indomation (@Indomation1) April 8, 2022

En defensa de la Hispanidad — Wenderson (@Wenderson6964) April 7, 2022

Toni Canto debería mirar un poco la hemeroteca , es vergonzoso este ( trabajador), los cambios d chaquetas q lleva, creo q solo le falta el verde. — Chon (@diaz_chon) April 7, 2022

Al final no era indignación sino envidia. — jose maria lopez (@chema303) April 7, 2022

Ya, pero una vez integrado él en la masa "choricil" se hace el orejas y no te oye. — Drolax 🚴 (@p_bori) April 7, 2022

Esti fue antes de subir al tren de mercancías. — omphaloskepsis (@fammi_ridere) April 7, 2022

😂😂😂, este tío hace mucho que perdió el rumbo …

Va por la vida como pollo sin cabeza , arrimandose al sol que más calienta.

Y si, por una vez, estoy de acuerdo con él. — Maria (@Quekuky_77) April 7, 2022

De vez en cuando tiene algún flash de lucidez pic.twitter.com/D3rBq64QVV — Jav (@Jav65686546) April 7, 2022

Por una vez Toni Cantó dijo una verdad. https://t.co/8rB7ZknG8I — Evaalejandria (@Evaalejandria1) April 7, 2022

Lo que nos faltaba en estos días de revuelo, @joanbaldovi , dando la razón a @Tonicanto1 . Aveces la política se pone espesa 🤣🤣🤣🤣🤣🤣👇🏿 https://t.co/yJODnIN1s4 — Juan Jose (@Juanjotrabuco1) April 7, 2022