La sorprendente reseña del juzgado de Manacor que ha provocado la locura de los tuiteros: "Muy guapo el fiscal, el juez y el forense"

Por Tremending

Poner reseñas en Google suele ser un fastidio. Salvo que sea para el negocio de alguien cercano, conseguir algún descuento o descargar la ira cuando la visita ha sido un desastre, la mayoría de gente no suele dejar constancia de su paso por un sitio. Aunque lo cierto es que suelen resultar bastante útiles al final del día.

Entro en google a buscar el tlno del juzgado de Manacor, y atención! …me encuentro con q el fiscal, el juez y forense son muy guapos.

Total, q ahora no sé si llamar x tlfno, o presentarme allí 😂 Lo de las reseñas se nos esta yendo de las manos , eh? pic.twitter.com/5vb9tPgsMd — mariló rivera ⚖️ (@marilo_rivera_) April 6, 2022

Una tuitera que buscaba el teléfono del juzgado de Manacor se acabó llevando una sorpresa en las reseñas. Una de ellas no hablaba del trato del personal, de la calidad de la atención o del estado del edificio, sino que dejó constancia de los atributos de los trabajadores del lugar. "Muy guapo el fiscal, el juez y el forense", relataba.

Evidentemente, esto despertó la curiosidad de la tuitera y del resto de usuarios. ¿Cómo es que el juzgado de Manacor es una agencia de modelos encubierta y nadie se había dado cuenta? Alguien intentó alertar de ello, pero nadie le ha hecho caso hasta ahora.

En las películas de Hollywood todo el mundo es guapísimo se dedique a lo que se dedique y todas las profesiones tienen un glamour especial, por lo que la vida real da un chasco en algunas ocasiones porque Brad Pitt no es registrador de la propiedad. En este caso, la realidad superaba a la ficción.

Twitter es increíble , ha aparecido el Forense guapo de Manacor!

No digo más …

Bueno sí, q yo solo quería buscar un numero de tlfno, y la q se ha liado, y lo q me estoy riendo.

Viva Manacor! — mariló rivera ⚖️ (@marilo_rivera_) April 6, 2022

La historia no se quedó en la anécdota. Uno de los implicados apareció en escena, el forense. Lo que llevó a un descubrimiento importante en esta trama: él mismo puso la reseña. Nadie entra en valoraciones sobre si es guapo o no, pero lo cierto es que la crítica pierde credibilidad porque no es imparcial.

Eres Borja Moreno? Su autor! pic.twitter.com/kjPJY6zVCE — mariló rivera ⚖️ (@marilo_rivera_) April 6, 2022

El otro giro de guion que nadie esperaba ha sido que al tratarse de una reseña de hace dos años, han habido algunos cambios. El fiscal, otro de los guapos implicados, ya no trabaja en ese juzgado. Esta noticia supone un chasco, ya que elimina un tercio de la belleza del edificio.

La gran duda que deja esta historia es si el juzgado de Manacor es el más guapo de España o hay otros que pueden hacerle competencia. Esto sólo se puede resolver con un reality que encuentre de entre todos los juzgados al que tenga el personal más atractivo. Atracción legal, próximamente en sus pantallas.

🤣🤣🤣🤣

Ve y haz foto para que podamos opinar las demás 🤣🤣🤣🤣 https://t.co/9pxQht35Ln — Eureka (@Eureka21772820) April 7, 2022

La próxima película de Almodóvar sale de aquí https://t.co/pwWjEM7O35 — carlosotermin (@carlosotermin) April 7, 2022

Pues nada, habrá que ir a cometer delitos en Manacor 🤣 https://t.co/wTYHt9F9ac — Cristian ✨🏳️‍🌈 (@cristiivarela) April 7, 2022

Si vais a Mallorca, ya sabéis. Visita obligada a los juzgados de Manacor 🤣 https://t.co/ORox4AAuEh — Miguel Sánchez (@mikysalo) April 7, 2022

Por fin reseñas útiles 🤣 https://t.co/myep9k0UgX — Virginia 🇺🇦 🌻🌻🌻 (@VHavisham) April 7, 2022

🤣🤣🤣 obvio! Preséntate allí. Luego verifica el comentario de Google, por favor. https://t.co/DpRZx6Ehue — Sirika (@Sirika04738917) April 7, 2022

A ver si aprendemos a hacer reseñas en google. Aquí una idea. 🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/CZCksED7YF — Gustavo Martin (@ga_martinbis) April 7, 2022

Yo mañana policía científica https://t.co/QtZG2mTRLv — Emilia (@emilieinmadrid) April 6, 2022

Ciencia ficción en Manacor https://t.co/7Uhi2Upnbh — RM (@SonMoreninha) April 6, 2022

Vas a tener que acudir 'in person' para comprobarlo in situ… 😃 — Mara Nieto (@MaraNieto705) April 6, 2022

.@drcuadradogs, ¿Pero a qué va la gente a los juzgados? 😂😂😂😂 — Anna 🌺🌹🌸🌼🏵 (@AnnaGlez93) April 7, 2022

El forense está que te mueres. pic.twitter.com/bEGKxmGsIf — Cthulhu Abogao 🐙⚖️ (@Cthulhu_Abogao) April 6, 2022

Por el bien común creo que deberías ir y verificar la información. No te fies de todo lo que leas en Google. — Marsuf (@Marsufperdido) April 7, 2022

AL FIN UNAS RESEÑAS DECENTES CON INFORMACIÓN FUNDAMENTAL!!!!! quiero más de ésas!!! — Miss Kings (@KingsMiss) April 6, 2022