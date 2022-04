¡Viernes!

Al fin, un par de días para olvidarse de los problemas del día a día y de otros disgustos como el recibo de la luz…

Y en un par de días, podremos disfrutar de todo el montaje de la Semana Santa en las calles españolas.

Una semana más volvemos a bucear en Twitter para traerte lo más cachondo que se cuece en esta red social.

Hay muchas cosas que comentar. ¿Os acordáis del tortazo de Will Smith a Chris Rock de la semana pasada?

Bueno, pues el actor se ha ingresado en una clínica de rehabilitación de lujo para "lidiar con es estrés". Esa es buena.

Más movidas. El otro día, por fin se anunció la fecha en la que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en interiores: el próximo día 20.

Ufff, esto se va a hacer raro.

Después de dos años, ciertamente va a ser duro.

He envejecido 120 años. A mí quitarme la mascarilla no me compensa. Que me recuerden en mi plenitud.

— Olalá de fua (@olaladefua) April 6, 2022