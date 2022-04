El humorista David Pareja, en dos momentos de su vídeo 'Cómo ser millonario'

Por Tremending

Cómo ser millonario… ¿si ya lo eres? El humorista David Pareja saca los colores a esos falsos gurús que dan trucos para hacerse rico.



No salir de fiesta, no comprarse zapatillas… No darse ningún lujo. "Pues mira, así estoy viviendo yo. O sea, que ya mismo soy rico, ¿no?", pregunta el cómico.

El truco que dan es, cuanto menos, infalible: "Levantarme a las 4 de la mañana y acostarme a las 12 de la noche". ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Los tuiteros no salen de su asombro.

Qué asco me da que el concepto que tienen de ser rico o tener una vida ideal sea estar rodeados de muchas mujeres. Tener sexualmente dispuestas para ellos y con beneficios de cuidados a un montón de mujeres https://t.co/pfV6WyYfST — Na (@Namurii) April 8, 2022

Pues en principio estoy siguiendo bastante bien los pasos. A ver ese dinero que yo lo vea. https://t.co/ydfMexlrRf — Deiro™ (@DeiroTuits) April 8, 2022

Tal cual. Y mierdas de estos, a capazos… No lo puedo entender, joder. En que momento el mundo se volvió tan gilipollas? Gracias David por al menos quitarle hierro 👍 https://t.co/LC8Qj0fH3N — Lluis Franco (@lluisfranco) April 7, 2022

Si en lugar de levantarme a las 5 de la mañana, no duermo en toda la noche, me haré MULTIMILLONARIA?

Pregunta seria.@davidpareja https://t.co/rdEF5YIgLG — Sor Prendida (@Sor__Prendida) April 8, 2022