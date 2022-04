Una niña y una mujer comparten un momento de felicidad.- Pixabay

"Señores: vivimos tiempos oscuros. Parece que no son tiempos para hablar de la bondad. ¿O sí lo son?". Claro y conciso, así se muestra el tuitero Dani Sanchez-Crespo, que continúa afirmando: "Cuando el mundo está más enfermo, cuando parece que no hay esperanza, ahí es precisamente cuando tenemos que alzar la voz y decir: me niego. No, no me da la gana de hacer del mundo un lugar miserable. No con mi tiempo. No con mi vida".

Una avalancha de tuits que comienzan con una anécdota enternecedora: "Oigo a mi hija decir cosas raras en el sofá. Le digo: ¿qué haces? Y me contesta: Estoy con el Duolingo, aprendo ucraniano. Le contesto: ¿Y eso?. Y me dice: Tenemos un niño ucraniano en clase, refugiado. Su papá está en la guerra. Así hablaré con él.

Oigo a mi hija decir cosas raras en el sofá. Le digo: "qué haces?" y me contesta: "estoy con el Duolingo, aprendo ucraniano". Le contesto: "y eso?" Y me dice: "tenemos un niño ucraniano en clase, refugiado. Su papá está en la guerra". Así hablaré con él". Dentro hilo. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

Los niños son en numerosas ocasiones los mejores maestros en el complicado arte de vivir y ser felices. El hilo continúa con una disertación al respecto, en la que se intercala el bonito gesto con una mujer anciana sin dinero a la que varias personas regalan un desayuno.

Quiero dedicar mi hilo de hoy a mucha gente que me rodea. Gente que últimamente está tomando una decisión sabia: ser buenas personas. Saben que yo combino hilos más personales con otros sobre noticias. El de hoy es tremendamente personal. Espero que les guste. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

Llega mi mujer. Lo de mi hija me ha afectado. Qué fácil es escribir un hilo en Twitter diciendo "oh lo de Ucrania es un drama". Total, le digo: "Tenemos que hacer más" Enviamos un mail al cole, diciendo que si la familia de este niño necesita ayuda, nos ofrecemos a lo que sea. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

Y cuidado: este no es un hilo sobre mí. NO, no escribo esto para que digan: "oh, Dani, qué buena persona es". Quiero hablar de una actitud ante la vida. De a qué dedicamos el tiempo que nos han dado en este planeta. De cuál es nuestro compás moral y ético. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

Otro ejemplo. Uno de mis mejores amigos se acaba de divorciar. Estaba metido en una relación complicada: discutiendo todo el día, mal rollo. El clásico caso que piensas: "esto es un bucle, y no puede acabar bien". Efectivamente, la cosa ha acabado en divorcio. Lógico. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

Lo curioso es que, desde el divorcio, este amigo ha reprogramado su cerebro. Me decía ayer: A mi lado, el Dalai Lama es un histérico. Me descojoné por la metáfora, pero *esa* es la actitud. Es como ver dos personas diferentes. Antes todo era motivo de cabreo. Ahora? Ni de coña. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

Señores: en unos años, a ustedes, a mi, a todos, nos meterán en una caja de pino. Alguien dirá cuatro palabras bonitas, y se acabó. Y no, no pueden elegir cuándo sucederá eso. Les cuento otra historia. Hace poco, llamé al casero que me alquila la oficina. Un tío simpático. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

No me lo coge. Me responde su hijo. Me cuenta que su padre murió. Cáncer. Seis meses desde el descubrimiento a la muerte. Nos entendemos? No, no podemos elegir cuánto durará nuestra vida. Sólo podemos elegir qué hacemos con el tiempo que se nos da. Frase de Gandalf, por cierto. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

Yo, como todos, he tenido mi dosis de problemas en la vida. No quiero contarles mis dramas. Pero precisamente observando la vida, y los problemas que vienen con ella, hace años decidí que "me bajaba del carro". Que no iba a participar de ciertas cosas. Les cuento. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

Lo he dicho bastantes veces: yo, aunque parezca lo contrario, no soy muy sociable. Más bien soy un tío reservado, con un ecosistema pequeño, que usa Twitter a forma de terapia. Pero desde hace muchos años decidí que yo no estaba en el mundo para generar mal rollo. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

Ayer me preguntaba una buena amiga: qué es para ti una mala persona? Qué buena pregunta! Le dije: Es una persona incapaz de reflejar la bondad. Si a un tío lo tratas bien, y te responde con malas formas: huye. Esa persona tiene problemas, que tiene que resolver ella sóla. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

Pero la mayoría de la gente no es así: la inmensa mayoría de nosotros, cuando lo tratas bien, lo "refleja": te responde con el mismo buen trato. Y eso es lo que hago yo. En mi pequeño rincón del mundo, intento repartir buen rollo, lo mejor que sé. Y, saben qué? La gente responde. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

Y, haciendo esto, a veces descolocas a la gente. Sábado pasado. Andaba yo por el Poble Nou. Casino de la Aliança. Inciso: qué chula es la Rambla del Poblenou para pasear. En fin, estaba yo a mis cosas, tomando un zumo de naranja con la familia. Entra una abuelita preciosa. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

En dos segundos me di cuenta que era una persona sin dinero. En cuatro segundos se dio cuenta mi hija. Lo siento: no puedo con los abuelos sin hogar o sin dinero. Cada vez que veo uno, me dan ganas de tirarme de un puente. Me destroza por dentro. No es justo. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

En fin. Viene la abuelita. Con todo lo jodido que tiene que ser para ella, a esa edad, me pide dinero: "que tendría algo para mí? Tengo hambre". Miro a mi hija. No, no llevo dinero. Con la mierda del covid, no llevamos efectivo. Es una putada. Pero se me ocurre una idea. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

Le digo: "señora, invito yo. Vaya a la barra, pida lo que quiera, y les dice que me lo paga esta mesa". La abuela sonríe. El orden del universo mejora un poquito. Se va a la barra, y se lo dice a la camarera. La camarera me mira, alucinada. Le digo que sí, mujer, que lo haga. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

Sigo: la pobre abuela pide un café con leche. Un puto café con leche es lo que esta mujer necesita para ser feliz. En treinta segundos, una señora desde otra mesa le regala un bocata de fuet. Lagrimita. Hay buena gente en este mundo. Todos elegimos si queremos ser parte de ella. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

Y claro, uno llega a casa y ve lo de Bucha. Y va por la vida y se enfrenta constantemente al estrés. Al trabajo. Y oye a los políticos. A gente que parece que ya nació enfadada. Señores: vivimos tiempos oscuros. Parece que no son tiempos para hablar de la bondad. O sí lo son? — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

Pues sí, precisamente cuando el mundo está más enfermo. Precisamente cuando parece que no hay esperanza. Ahí es precisamente cuando tenemos que alzar la voz y decir: me niego. No, no me da la gana de hacer del mundo un lugar miserable. No con mi tiempo. No con mi vida. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

Sería bueno que todos nos paremos un momento y volvamos a lo esencial: a pensar que todos, del primero al último, somos un pequeño motor de cambio. Pero que ese motor no es Twitter, ni Instagram: no es lo que decimos que hacemos. El cambio es lo que hacemos de verdad. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

El cambio es que yo ayer iba por el metro y vi dos turistas medio perdidas. Y podría haber pasado de largo. Y como tenía tiempo me paré y les dije, en inglés: "se han perdido? Necesitan ayuda?" Total, todo lo que necesitaban es que alguien les diga como ir a Plaza de España. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

El cambio es ser militantes del buen rollo. Señores: el mundo se va a la mierda por culpa de la crispación. Por culpa de estructuras sociales absurdas. Por culpa de malas personas que ocupan posiciones de poder, y se dedican a escupir mierda para seguir mandando. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

Que si este me ha llamado nazi. Que si este otro es imbécil. Todo ese teatro del poder, todo ese competir en los medios de comunicación… está haciendo del mundo un lugar mejor? El establishment de política y poder… está mejorando las condiciones de vida de la gente? — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

Sinceramente, creo que NO. Que en estos momentos el poder sólo sirve para autopreservarse. Y que somos nosotros, los ciudadanos, los que hemos de tomar una actitud activa: de negarnos a ser cómplices de toda esa crispación y mal rollo. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

Les invito a que se unan a mi secta. Somos muchos más de los que parece. Intentan que no se nos vea, porque hay fuerzas oscuras por ahí que quieren gobernar el mundo. Pero ahí seguimos. Somos lo que cada día intentamos hacer feliz a otros sin pedir nada a cambio. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022

Los que intentamos ser útiles a la sociedad: creando curro, siendo profesores, médicos, o lo que sea.

Somos los que hemos entendido que el mundo es un lugar oscuro.

Pero que nosotros, todos nosotros, somos luz.

Únanse.

RT, gracias.https://t.co/2FIt4dR2dI — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) April 8, 2022