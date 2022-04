La Feria de Abril sigue trayendo de cabeza a la derecha. Ahora, un titular de El Mundo ha vuelto a poner patas arriba Twitter.

Gente trabajando 15 y 16 horas, desde la una o las dos hasta el cierre de la caseta ya de madrugada durante a lo largo de siete u ocho días consecutivos. Un ritmo infernal para empleados que, en algunos casos, no están ni siquiera cotizando. Este es el ritmo que se lleva en la Feria de Abril y que quieren ahora protestan contra el Gobierno quieren mantener.

"Los caseteros de Sevilla: 'Que se ponga Yolanda Díaz un traje de gitana y se sirva ella la cerveza'". Esta frase de la discordia ha hecho que los tuiteros se pongan las pilas para recordar lo que dice la ley: jornadas laborales de 8 horas, descansos obligatorios…

El Mundo sabe que en España, desde 1919 las jornadas laborales son de 8 horas. Estaba Alfonso XIII. Saben también que un chascarrillo de "los caseteros" no es una noticia. Sólo queda decirles a los periodistas de El Mundo que pasen vergüenza pero no puedan hablar que mucho ánimo. pic.twitter.com/xdNjrvnAbE

Reconocer que te has saltado la ley durante décadas, es un poco fuerte. No veo más que excusas. Y un cierto tufillo a que no se cotizan todas las horas.

