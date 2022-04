Este pasado domingo, en el programa Lo de Évole, Jordi Évole entrevistó a José Elías. ¿Quién es ese?, se preguntará más de uno. Pues este señor es la trigésima fortuna de España según la revista Forbes, con un patrimonio de más de 1.000 millones de euros. Elías había permanecido hasta ahora en la sombra, aunque su nombre saltó a los medios de comunicación cuando el año pasado avaló al presidente del Barcelona, Joan Laporta. Pero salvo ese fugaz momento y hasta la entrevista de Évole, Elías era un gran desconocido.

Relacionada:

Lo interesante de su historia es que Elías es, como reza el tópico, un hombre hecho a sí mismo. Forbes lo ha definido como "un rico con mentalidad de pobre". Un rico atípico, como bien explica el propio Jordi Évole.

José Elías es un rico atípico. No solo porque sabe lo que significa no tener nada. O por su forma directa de hablar. Sobre todo, porque no ha tenido ningún problema en enseñarnos cómo vive o lo que piensa. Empieza en nada #LoDeElías

— Jordi Évole (@jordievole) April 10, 2022