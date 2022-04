La pintada en una biblioteca de Madrid en obras desde 2019 que retrata la "urjencia" de su reapertura

Por Tremending

El arte es reivindicación. Y en muchos casos, el arte también puede resultar algo confuso. El que denominaremos como el Banksy madrileño ha dejado una curiosa pintada en la puerta de la biblioteca Manuel Alvar, en Madrid, que hemos descubierto gracias a la aportación del usuario @chuzodepunta.

La biblioteca lleva cerrada desde 2019 por obras. A pesar del esperable retraso por la pandemia, sus mejoras se están haciendo esperar. Mientras tanto, los vecinos de la zona continúan con el edificio sin funcionamiento. Cansado de la espera, el Banksy madrileño ha dejado un mensaje en la puerta: "Por fabor, avrir lla la vivlioteka. Es urjente", solicita.

No hay una forma mejor para solicitar la reapertura de una biblioteca que un mensaje lleno de faltas de ortografía que resume todas las necesidades en una. No es solo un perfecto llamado de atención a la Comunidad de Madrid, sino también al resto de vecinos.

Por el momento, las obras están proyectadas para continuar en este 2022 y no hay fecha de reapertura en el horizonte. El mensaje en la pared ha inspirado también al equipo de Tremending, que con la intención de no quedarnos solo en la chanza, hemos intentado hacer periodismo de investigación y contactar con la Comunidad de Madrid. Por desgracia, no hemos recibido respuesta.

Lo llamativo del mensaje ha atraído, como no, a los tuiteros, que han llenado las respuestas de faltas de ortografía para evidenciar la necesidad de las bibliotecas. El Banksy madrileño ha dado un patadón a la RAE y ha provocado otros más, pero con un fin reivindicativo.

Esto pasa por querer privatizar as bibliotecas. https://t.co/JY1C9SDekB — 🌻🐺`★ˎ (@byemme_) April 10, 2022

K la avran lla po fabor. Nesesito ir al vaño https://t.co/XPGtlxfRfr — Juan L. Mira (@JuanLMira_Wri) April 10, 2022

La biblioteca pública de Azcona, que estaba siempre llena y había cola para entrar los findes, lleva AÑOS cerrada por la @ComunidadMadrid Queremos nuestra biblioteca abierta!! https://t.co/7O3PsWniKf — Julián Bustamante (@JulianBusta__) April 10, 2022

Un evidente y desesperado grito de ayuda… https://t.co/THT02hvJRl — MEVE (@MevePrls) April 11, 2022

¡¡URJENTISIMO!! Es asunto de bida o muerte. https://t.co/CE5XvjWPDG — SonrisAmelie_38 🎀🩺 (@38Maitino) April 11, 2022

A esto le llamo yo una petición argumentada. https://t.co/XyawB97QSJ — Albert J. Mainzer #FBPE 🇪🇺🎗🕯️🌻🌍🐧 (@ajmainzer) April 11, 2022

"Urjente" lo ha escrito mal. Va con ache. https://t.co/Uz5KAuJy6t — Rhay Guinness (@Rhay_Guinness) April 11, 2022

La de horas que habré echado en su día en la vivlioteka Manuel Al bar de Madrid https://t.co/fjfIPSVtz6 — Mario 〽 (@MarioEimir) April 11, 2022