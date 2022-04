Un piloto ruso, bajo bandera italiana, hace el saludo nazi tras ganar una carrera del Campeonato de Europa de karts

El joven piloto ruso Artem Severiukhin logró este domingo la victoria en la carrera inaugural del campeonato de Europa de karting, disputada en el circuito de Portimao (Portugal). Tras imponerse al británico Joe Turney y su compañero de equipo, el sueco Oscar Pedersen, en una emocionante carrera, el piloto se subió al podio para celebrar su triunfo.

Para empezar, el piloto compitió bajo bandera italiana por las sanciones al deporte de su país como consecuencia de la guerra en Ucrania, y mientras sonaba el himno nacional transalpino, decidió darse dos golpes en el pecho antes de levantar la mano derecha con la palma hacia abajo al puro estilo del nazismo. Tras ello, mirando a la gente que había debajo del podio se empezó a reír de forma ostensible.

#Russian driver Artyom Severyukhin, competing under the Italian flag at the #European Junior Karting Championship, showed a #Nazi salute at the awards ceremony.

He competing under the #Italian flag because of the sanctions imposed on #Russia. pic.twitter.com/q4wOGHPsvR

— NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022