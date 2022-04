"Cultura de la violación en pleno directo": El Xokas comparte el "trucazo" para ligar y recibe el rechazo de los tuiteros

Por Tremending

El streamer El Xokas no acaba de salir de un fregado que ya se mete en otro. El creador de contenido alabó el "trucazo" para ligar de un amigo suyo que no gustó para nada a los tuiteros.

Cómo vas a decir esto y no darte cuenta a los tres segundos de empezar a hablar de que no está bien 🤮🤮 pic.twitter.com/Kgbdy5RdtF — 🌸 𝐒𝐡𝐢𝐫𝐨𝐲𝐚𝐬𝐡𝐚 🌸 (@aliciaouteiralf) April 11, 2022

Mientras debatían en su directo sobre el consumo de alcohol y drogas y sus peligros en la juventud, un usuario comentó que no consumía alcohol cuando salía con sus amigos. A raíz del comentario, el streamer contó la anécdota de un amigo suyo que no bebía y aprovechaba la situación para "ligar con chicas colocadas".

El gallego celebraba "el trucazo" de su amigo: "Tengo colegas que no beben y eran muy así, de ir a ligar con las pibas y que, además, se divertían mucho llevándose a pibas que estaban colocadas". Por si hay alguna duda sobre si hay o no una posición de poder entre una persona drogada y otra que no, el streamer lo aclara: "Él no estaba colocado. Para él era muy fácil ligar. Una tía que generalmente te vería como un cuatro te ve como un siete porque está colocada. Entonces es mucho más fácil. Tú encima estás sereno, mides perfectamente tus palabras…".

Cuando hay alguna polémica sobre la figura de Xokas, se suele utilizar el argumento de que las declaraciones están sacadas de contexto. Viendo el resto del directo no hay un ningún momento donde condene o muestre como algo negativo la actuación de sus amigos. Lo describe como algo "divertido" o una prueba de que era "un crack" o un "fuera de serie". Y de nada sirve hacer un alegato previniendo a los jóvenes del consumo de drogas si lo siguiente es alabar a alguien que se aprovecha de ello.

El discurso promovido ante tal cantidad de audiencia resulta altamente peligroso teniendo en cuenta que la mayoría de seguidores son personas jóvenes y maleables, lo que puede repercutir en la normalización de esos comportamientos.

La alabanza a esas actitudes por parte de El Xokas no ha gustado a los tuiteros, que han criticado duramente que se normalice y se promueva la "cultura de la violación".

Ligar es acercarse, conocerse, querer gustar, disfrutar del otro.

Ligar mola, es divertido. Aprovecharse de una mujer bebida es otra cosa: es violar.

Es un delito, y además es patético. — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) April 12, 2022

Amigo de xokas: voy a la discoteca cual depredador en busca de mujeres colocadas para aprovecharme de ellas El xokas: un crack, un fuera de serie, "de puto pro" 🤮🤮🤮 https://t.co/53zC4tIf5E — 私は宇宙人です (@conspiranoidd) April 12, 2022

Levantarme y ver esto m he puesto enferma k asco https://t.co/xCg3mCHnyv — pau (@paauulzz) April 12, 2022

Ir a por chicas borrachas es de patético, no de crack ni de fuera de serie. No veo dónde es un "puto pro" por hacer eso, precisamente es todo lo contrario. https://t.co/0an0pEYfG7 — Kajal (@kajalnapalm) April 12, 2022

No me cansaré de decirlo, la cultura de la cancelación NO EXISTE. Durante unos días se habla bastante y mucha gente pone en twitter: "funado", "cancelado", etc… y a las 2 semanas todo vuelva a estar como antes https://t.co/m0crLQDKCE — Julia Brando 🧬 (@juliabrando) April 12, 2022

Tener normalizada la cultura de la violación es esto. Decir entre risas que tu amigo el "fuera de serie" se "divertía llevándose a tipas colocadas". Piensas que es una forma de ligar, cuando en verdad es un tipo de violación. https://t.co/opJg1Ik1TH — Isabel Serrano (@isabelsd99) April 12, 2022

Cultura de la violación en pleno directo y ante una audiencia muy influenciable por parte de uno de los streamers más vistos en español. Pero seguiréis viendo cómo Twitch no hace nada al respecto mientras promociona lo mucho que se preocupa por tener una plataforma segura. https://t.co/EcG8DnuVG9 — ❄Blissy (@blissy) April 12, 2022

Cultura de la violación normalizada en el Stream de un tío que tiene 3 millones de seguidores. Ahora igual hay chavales de 15/16/17/18 pensando que no hay nada raro en ir sobrio buscando activamente chavalas que estén borrachas o drogadas. https://t.co/XpqpGxyG5s — Alba G. Ferrín (@albagferrin) April 12, 2022

Me parece bastante más grave decir esto y decirlo de esta manera que tener cuentas secundarias. https://t.co/SzX55Utgrb — Alex Chiner (@AlexChiner) April 12, 2022

"No seáis tan duros con él, su salud mental es importante"

El tío por cuya salud mental hay que ir con cuidado: "Qué divertido es salir de fiesta a ligar con chicas borrachas que ni nos mirarían de no estarlo" (Aka. A violar gente) https://t.co/QTb1dE57xI — Alystrin, cero chill 🥑 (@alystrin) April 12, 2022

El trucazo: la cultura de la violación. https://t.co/XuMDyqRWfY — ❤️‍🔥 𝕳𝖔𝖑𝖑𝖞❤️‍🔥 (@HollyMolly) April 12, 2022

Cuando la gente habla de la cultura de la violación se refieren a esto y como éste infraser lo dice con total tranquilidad 👇 https://t.co/BJHArjCVXU — nati | Lumity Dumbass (@ladywolffie) April 12, 2022

Yo es que no entiendo ni siquiera que tengas que pensar que está mal para no hacerlo. ¿Cómo sientes atracción por alguien que ves que no está consciente y que está en ese estado? Es la despersonalización más absoluta. https://t.co/P8YAWE0kaa — Larpeo de la Unión Soviética (@sovieperiodico) April 12, 2022

llamas """ligar""" a aprovecharte de tías borrachas ???????!!!???? m dais puto miedo hermano https://t.co/RWzXH7qHoB — no llores (@llorasion) April 12, 2022

Como es posible que este señor cada semana diga algo peor que la anterior y la gente siga sin mandarlo a la mierda Para que luego digan que no tiene carta blanca xdd https://t.co/VAyWWXOUXT — 『 B E G O N E 』 (@MachacaSaurio__) April 12, 2022