"Este es un país en el que se puede acabar ante un juez antes por coger al bebé de una compañera que por cobrar millones en comisiones"

Por Tremending

El juez Juan José Escalonilla ha imputado a Gara Santana, antigua empleada del equipo de prensa de Podemos en el Congreso, para que declare respecto a si actuó como cuidadora de los hijos de la ministra Irene Montero y Pablo Iglesias, como señaló una extrabajadora del partido. El juez toma esta decisión sin especificar en su providencia, a la que ha tenido acceso Público, el delito que se le imputa a la exempleada.

De nuevo, a vueltas con un caso judicial con Podemos de por medio. Veremos si acaba como los anteriores…

Pero mientras tanto, cómo no, ya tenemos una nueva oleada de titulares y de horas de televisión y tertulias alimentando mentes. Además, una vez más, con los hijos de Montero e Iglesias de por medio.

Al igual que todas las anteriores, la nueva imputación del juez Escalonilla contra alguien de Podemos está acaparando multitud de titulares. Al igual que todas las anteriores, acabará en la más absoluta nada. — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) April 11, 2022

La noticia ha sido muy comentada, por supuesto. El periodista Daniel Basteiro, por ejemplo, ha sido bastante claro en Al Rojo Vivo, en un vídeo que las redes están compartiendo. "Yo he tratado con esta persona, como centenares de periodistas en Madrid porque era una de las responsables de prensa de Unidas Podemos. Y yo puedo decir que mi trato con ella fue en calidad de eso, en ocasiones bastante frecuente […] Con lo cual me cuesta creer, por no decir que me parece imposible, que se pueda sostener una imputación de este estilo", ha asegurado.

Todos los periodistas de Madrid conocen a @garaS87 y saben el trabajo que hacía en Podemos… No todos son tan valientes para decirlo con la claridad de @basteiro 👇🏼👇🏼👇🏼pic.twitter.com/QGHRmwHaoU — Protestona ۞ (@protestona1) April 11, 2022

Los tuiteros han ironizado con el curioso caso, dando más ideas para nuevas imputaciones para quién las quiera recoger.

Espero que algún juez cercano a Vox acuse a la reina por este caso claro de cangurismo. pic.twitter.com/RruGEZMEGs — Javier Durán (@tortondo) April 11, 2022

Escalonilla aquí tienes trabajo. pic.twitter.com/3gKItiKVmz — Noa Gresiva (@NoaGresiva) April 12, 2022

OJO A ESTO: El juez Escalonilla imputa a Madmartigan por hacer de niñero de Willow pic.twitter.com/8MKvpZcjyp — Anacleto Panceto (@Xuxipc) April 11, 2022

A Obama también le han pillado con el carrito del helado. Se lo va a pensar dos veces antes de acercarse al juez Escalonilla. pic.twitter.com/o5HBVmV5iW — Álvaro S. (@perogrullous) April 11, 2022

En las últimas horas, el 'caso niñera' ha provocado bastantes críticas. Estos son algunos ejemplos:

Este es un país en el que una persona puede acabar ante un juez antes por coger al bebé de una compañera de trabajo que por cobrar millones en comisiones. Estos son los jueces que tenemos. — Beatriz Gimeno (@BeatrizGimeno1) April 11, 2022

Tienes más fotos de la supuesta niñera de Irene Montero que del hermano de Isabel Díaz Ayuso porque estás bien informado y a ti no te manipulan las televisiones esas de rojos. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) April 12, 2022

Jamás ha existido ningún caso niñera en Podemos. La judicatura lo sabe y los medios también.

Acusar a una periodista de "niñera" porque hace tiempo trabajó en Podemos y cogió al bebé de Irene Montero, como todas hemos hecho con compañeras, muestra lo podrido que está este país — Scarlett 🔻 (@Scarlett_GJ) April 12, 2022

Las tertulias mañaneras empiezan bien, más tiempo están dedicando a la niñera mágica que al fascismo gobernando una comunidad que quieren disolver.

Lo que no sé es cómo no han entrado antes teniendo los medios de comunicación que tenemos. — 🏳️‍🌈🔻𝘿𝘼𝙑𝙄𝘿 𝙎𝙀𝙂𝙊𝙑𝙄𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) April 12, 2022

Conozco a Gara antes que Irene, nunca fue su niñera. Es periodista vocacional como su padre, honrada, buena. Vivió conmigo el caso Alba. Ambas tenemos una madre viuda a 2000 km de casa; sé lo que estarán pasando. Todo esto por estar con @PODEMOS

No hay Derecho.

Lo siento, Gara. pic.twitter.com/6yFmDJG0rh — Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) April 11, 2022

Empezó desenredando una madeja financiera que iba a ser poco menos que un Watergate y tras dos años dilapidando recursos públicos en una investigación prospectiva (lo cual es ilegal, por cierto), quiere juzgar a una mujer que sostuvo el bebé a otra. Escalonilla es un fanámana. — Pedro Vallín (@pvallin) April 11, 2022

Os dejo la plantilla que uso yo, para que ahorreis tiempo: pic.twitter.com/gbtGEDxG31 — eVeydeVendetta (@eVeydeVendetta) April 11, 2022