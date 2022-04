Por Tremending

A raíz de la investidura de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León gracias al pacto entre PP y Vox, que ha coincidido con el cordón democrático propuesto por todas las fuerzas políticas de Francia a la ultraderecha de Marine Le Pen tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en España se ha abierto un interesante debate sobre por qué aquí no es posible hacer lo mismo con Vox, sino que al contrario, se le abren las puertas de las instituciones. Han salido han salido hordas de opinadores y tertulianos a defender los pactos entre el PP y Vox. Como siempre, España es diferente.

El argumento de los que defienden los acuerdos entre la derecha del PP y la ultraderecha de Vox, algo que no ocurre en ninguno de los países europeos con los que habitualmente nos gusta compararnos, se sostiene en una única idea: si el PSOE es capaz de pactar con Unidas Podemos, que no sólo quiere romper España, sino que además son comunistas, ¿cómo no va a pactar el PP con Vox?

Equiparar a Vox con Unidas Podemos es hacerse trampas al solitario. Unidas Podemos podrá gustar más o menos, pero es una fuerza política que no plantea ninguna restricción de derechos a los ciudadanos, como si hace Vox. En este sentido, el economista Daniel Fuentes ha publicado un interesante hilo en su cuenta de Twitter en el que explica mejor que nosotros porque no se puede equiparar a Vox con ningún otro partido. Dentro hilo.

✖️ VOX considera que el Presidente es un autócrata, que el Gobierno es ilegítimo, que la soberanía no reside en el pueblo sino en "la nación española" (incluye ahí a los muertos y los aún no nacidos), es contrario a subvencionar a sindicatos y partidos políticos,… 1/6 — Daniel Fuentes 🇪🇺 (@dfuentescastro) April 12, 2022

✖️ … pretende eliminar las CCAA, se opone al bilingüismo en las regiones que cuentan con más de una lengua propia, niega la violencia de género, es xenófobo, nativista, islamófobo, híper nacionalista y anti inmigrantes, practica el revisionismo histórico,… 2/6 — Daniel Fuentes 🇪🇺 (@dfuentescastro) April 12, 2022

✖️ … sus socios internacionales son Le Pen, Orban y Trump (con Putin en cuarentena), rechaza el multiculturalismo y las sociedades abiertas, es euroescéptico y contrario a Schengen, alimenta teorías conspiranoicas entre las "élites globalistas" y la "extrema izquierda",… 3/6 — Daniel Fuentes 🇪🇺 (@dfuentescastro) April 12, 2022

✖️ … señala y censura a medios y periodistas, es contrario al matrimonio homosexual y al derecho al aborto, populista en lo económico (neoliberal unas veces, proteccionista otras) y defensor del Estado mínimo, propone reducir la progresividad fiscal (que es la base de… 4/6 pic.twitter.com/2cO74m4RLw — Daniel Fuentes 🇪🇺 (@dfuentescastro) April 12, 2022

✖️ … la lucha contra la desigualdad), es contrario al sistema de pensiones de reparto, pide derogar leyes contra la discriminación LGTBI, niega el cambio climático antropogénico, es afin a los movimientos antivacunas, alimenta el discurso del odio, intoxica las redes, etc. 5/6 — Daniel Fuentes 🇪🇺 (@dfuentescastro) April 12, 2022

👉🏼 Tomados de uno en uno, no todos estos planteamientos son exclusivos de VOX pero, en conjunto, no existe otro partido en España con semejante programa. ❌ Dejemos de equiparar a VOX con ninguna otra opción política, por contraposición, para justificar lo injustificable. 6/6 — Daniel Fuentes 🇪🇺 (@dfuentescastro) April 12, 2022