El importante hilo sobre la polémica de El Xokas y por qué no es un "trucazo" aprovecharse de chicas bajo los efectos del alcohol

Por Tremending

Las polémicas declaraciones de El Xokas siguen atrayendo todo tipo de opiniones y debates. La desarrolladora de videojuegos Valeria Castro ha contado en un hilo de Twitter de lectura obligatoria la experiencia que sufrió con una amiga alcoholizada y uno de esos "fuera de serie" a los que se refería el streamer.

Tenia 16 años la primera vez que me llevè un susto por culpa del alcohol. Estaba bebiendo y bailando con una amiga en una discoteca y le dije que iba un momento al baño. Al volver ella ya no estaba. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

La desarrolladora de videojuegos cuenta que con 16 años una amiga suya desapareció de una fiesta. Cuando consiguió encontrarla, su amiga estaba prácticamente inconsciente y con un hombre encima en el asiento trasero de un coche. Según cuenta, el joven que estaba con ella se mostraba nervioso y defendiendo que "ella quería", a pesar de que la narradora se encontró a su amiga mareada y desorientada.

Empecè a buscarla por todas partes. Preguntè al resto de amigos que habìa en la fiesta y uno me dijo "creo que la he visto salir de la disco con un chaval". — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Se me parò el corazòn. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Salì corriendo de la discoteca para seguir buscàndola. Era un sitio enorme petado de gente en medio de la nada. La llamaba y no respondìa. Mi amigo habìa salido conmigo y le dije "separèmonos para buscarla". — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Por cosas de la vida elegì caminar hacia la derecha e ir mirando entre los coches aparcados. No llevaba ni 2min caminando que veo a un tìo encima de alguien en el asiento de atràs de su coche. La puerta estaba abierta. A èl se le veìa el culo y a ella las piernas. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Me lancè. Me lancè sin pensar, sin saber si realmente era ella, sin saber si era algo consentido. Solo tenìa susto en el cuerpo y me lancè. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

En cuanto le apartè de encima vi la cara de X. Vi que estaba con los ojos cerrados, el maquillaje corrido, despeinada. Vi que le costaba hablar y entender lo que estaba pasando. Me decìa "Val?", "estoy mareada", "Val?". — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

El chaval me gritò que què coño hacìa y empezò a repetir "ella querìa, eh?". Estaba claramente nervioso y violentado pero no me tocò un pelo. "Ella querìa!". Miraba para todos lados por si nos veìa alguien, pero no se iba. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Cogì a X de los brazos y la arrastrè fuera del coche. El corazòn me iba a mil y no sabìa què hacer pero si me hubièseis visto desde fuera hasta parecìa que sabìa lo que estaba haciendo. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Tras sacarla del coche, intentó conseguir ayuda para llevarla a casa y un taxista se ofreció a llevarlas de forma gratuita. Sin ayuda, ya que un amigo que estaba con ellas prefirió quedarse en la fiesta, la joven se subió al taxi y llevó a su amiga a casa.

El amigo que me estaba ayudando a buscarla nos vio y vino corriendo. En cuanto escuchè su voz gritando mi nombre a lo lejos me puse a llorar. Me puse a llorar porque de repente dejè de sentirme sola y en peligro. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

El chaval cerrò la puerta de su coche y volviò caminando a la discoteca, como si nada. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

A la disco habìamos ido un grupo grande del insti en autobùs, pero el autobùs no volvìa hasta las 6am y no querìa que todo el mundo se enterara de lo que habìa pasado, asì que le dije a mi amigo de pedir un taxi para llevarla a casa. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Yo no tenìa dinero y èl me dijo "yo solo tengo 20€". Un taxi desde donde estàbamos hasta nuestra casa costaba fàcil 50€. El primer taxista al que pedì ayuda me dijo que no. El segundo me dijo que subiera que nos llevaba gratis. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Mi amigo no se subiò al taxi porque era "pronto" y querìa seguir de fiesta, asì que nos subimos las dos solas. Ella iba tumbada sobre mis piernas, "dormida". Yo fui hablando con el taxista todo el viaje porque me daba miedo quedarme en silencio. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

La desarrolladora de videojuegos cuenta cómo recordó las advertencias que recibía de sus padres sobre los peligros del alcohol, especialmente siendo mujer. Y cómo por primera vez sintió esa "incomodidad en el corazón" a pesar de que no lograba identificar el peligro.

Recuerdo que el señor repetìa que "tenìamos que ir con cuidado" y "vigilar las copas" y "no beber demasiado". Todas esas cosas que ya me habìan dicho mil veces mis padres pero que nunca habìa tomado realmente en serio. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Y a esa edad no te lo tomas en serio porque piensas que son exageraciones de tus padres que se preocupan de màs. No te lo tomas en serio porque son casos puntuales que ves en la tele y cuando salen suelen ser particularmente "graves". — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

No te lo tomas en serio porque a esa edad no has visto mundo y no te has enfrentado todavìa a la cruda realidad del peligro que conlleva ser una mujer de fiesta. O caminando sola. O con minifalda. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

No te lo tomas en serio porque no te has enfrentado todavìa a la cruda realidad del peligro que conlleva ser MUJER, punto. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Y lo cierto es que sì te has enfrentado a esa realidad, pero la sociedad tiene normalizados tantos comportamientos problemàticos desde que eres una niña, que sientes esa "incomodidad" en el corazòn pero todavìa no la reconoces como peligro. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Ya en casa de su amiga, reflexionó sobre la "normalidad" del joven que violentó a su amiga y la falta de ayuda que recibió por parte de su amigo y de un primer taxista que les negó la ayuda. Pero sobre todo, sobre la culpa que sentía ella por "dejar a su amiga sola" y por responsabilizarla de "ir un poco borracha" cuando había sido violentada.

Llegamos a su casa y esa noche me quedè a "dormir" con ella. Entrecomillo el "dormir" porque obviamente no pude pegar ojo pensando en todo lo que habìa pasado. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Pensè en que el chaval no era un señor turbio, ni un baboso borracho, ni un "enfermo" de esos que salen siempre por la tele. Era un chaval normal, joven, guapete. Un tìo con amigos, que iba a la uni y al que volvì a ver varias veces por la zona. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Pensè en el compañero de clase que habìa visto a X salir de la discoteca con un desconocido y no habìa hecho nada. El mismo "amigo" que no nos acompañò en el taxi despuès de ver todo lo que nos habìa pasado. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Pensè en el primer taxista que no nos ayudò a pesar de haberle contado lo que nos habìa pasado. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Pensè en que la culpa habìa sido mìa por haberla dejado "sola". — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Pensè en què habrìa pasado si en vez de caminar hacia la derecha hubiese empezado a buscarla en la otra direcciòn. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

El hilo cierra con la reflexión de cómo este tipo de historias nunca es la última. De lo normalizado que está este tipo de comportamientos en nuestra sociedad y lo peligrosos que son para las mujeres. No solo ocurren en casos "graves" de cobertura mediática, ocurren en el día a día y con una normalidad pasmosa. Con cualquier tipo de gente y en cualquier tipo de eventos.

Pensè en un montòn de gilipolleces, pero la màs grande de todas fue pensar que la culpa habìa sido de X por ir un poco borracha. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Un poco borracha, contentilla, con el puntito, desinhibida. Ya sabèis, todas esas palabras que se usan para diferenciarlo del borracha nivel "inconsciente en el suelo" que parece que es lo ùnico problemàtico. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Confieso que cuando la vi no parecìa estar solo borracha. Siempre pensè que alguien le habìa metido algo porque no habìa bebido tanto como para acabar asì. Pero estar "contentilla" tambièn facilita el que nos hagan ese tipo de cosas. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Y lo peor de esta historia es que fue la primera, pero no la ùltima. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Son muchos los que al hablar de estas cosas intentan buscar excusas. Lo siento pero jamàs me parecerà normal salir a ligar con gente que ha bebido o se ha drogado. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Y no hace falta que os molestèis en escudaros en el "yo me refiero a las que beben solo una copita" como si de verdad no supièrais de què estamos hablando hoy. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Evidentemente, esta historia tuvo repercusiones negativas en la vida de Valeria Castro. La desarrolladora de videojuegos cuenta cómo el miedo que sintió en ese momento hizo que dejase de beber alcohol y posteriormente ir a fiestas. Antes que salir a un entorno que no es seguro, decidió dejar de acudir.

A raìz de este susto no volvì a beber hasta adulta. Poco despuès dejè de salir de fiesta. Y dejè de salir de fiesta porque cuando eres la ùnica persona no bebida te das cuenta de un montòn de detalles que dan verdadero pavor. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Y hoy se està hablando de discotecas, pero podrìamos abrir el melòn de que estas cosas pasan tambièn en eventos o fiestas profesionales donde hay alcohol. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Pero lo màs horrible es que esto pasa a diario en cualquier fiesta y està tan normalizado que cuando se habla del tema muchos no ven – o no quieren ver – que hay un problema. Y te llaman exagerada o generaciòn de cristal. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

Generaciòn de abusadores y defensores del abuso màs bien. — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

dejo esto por aquì porque tiene màs razòn que un santo https://t.co/88UWFOwHSw — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

y esto tambièn https://t.co/LVx1r2LX0l — Valeria Castro (@Noval33t) April 12, 2022

¿Por qué el mensaje de Xokas es tan peligroso? Porque normaliza que este tipo de historias ocurran todos los días y que la culpa sea de la chica "que iba un poco borracha", no de quien la deshumaniza y aprovecha la situación a su favor.

Otras personalidades como la actriz Sara Sálamo han reflexionado sobre este tema. Si algo "bueno" puede salir de las palabras del streamer es que se abra el espacio a la reflexión y cómo dejar de normalizar este tipo de actuaciones.

"Sola y borracha quiero llegar a casa" no se cantaba porque fuera pegadizo. Sino porque todas nos hemos topado con tipos como El Xokas y sus colegas. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) April 12, 2022