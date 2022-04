La interesante reflexión sobre usar las mascarillas en el trabajo cuando no sea obligatorio: "Dejad que los trabajadores elijan por ellos mismos"

Por Tremending

Tras más de dos años de pandemia, las mascarillas dejarán de ser obligatorias en interiores a partir del próximo 19 de abril. Pasada la Semana Santa, se planteará un nuevo escenario en un mundo ya habituado a usar mascarilla. Por eso, esta nueva etapa aún genera dudas en parte de la población, ya que la amenaza de la covid sigue presente.

Esta mañana he visto una cosa respecto a las mascarillas que no me ha gustado nada y me ha hecho darme cuenta de que vamos a tener un problema diferente en los negocios de cara al público cuando dejen de ser obligatorias 👇 — Eva Pas (@bephantol) April 11, 2022

Una usuaria compartió un hilo de Twitter en el que narraba la charla que tuvo con una empleada de hotel. Ante la pregunta de si tendrán que seguir llevando mascarilla, la empleada respondió que a pesar de que no sea obligatorio, ella prefiere hacerlo debido a la gran afluencia de personas en el establecimiento.

He preguntado en el hotel que qué política van a seguir ellos a partir del día 20, la chica de recepción me ha dicho que no sabía, pero que ella con tantos clientes pensaba seguir llevándola, justo estaba la jefa por allí y le ha preguntado… — Eva Pas (@bephantol) April 11, 2022

La jefa (con la mascarilla por debajo de la nariz) ha contestado sin titubear: quitarlas.

A lo que yo he dicho a la chica de recepción "bueno, menos mal que no es obligatorio quitárselas, puedes seguir llevándola si lo prefieres"… — Eva Pas (@bephantol) April 11, 2022

Ella se ha callado y la jefa le ha echado una mirada de perro que flipas. — Eva Pas (@bephantol) April 11, 2022

Por allí pasaba su jefa, que no se mostró contenta con la respuesta de la empleada. Esto generó la reflexión de la tuitera de que a pesar de algunas personas se sientan más seguras en su trabajo usando la mascarilla, muchos establecimientos les obligarán a retirárselas en pro de la atención al cliente y la imagen de la empresa.

Así que esto me ha hecho pensar que en pro de la atención al cliente, de la buena imagen, de la mejor comunicación… Va a haber muchos jefes que no van a dejar a sus empleados llevar la mascarilla a partir del día 20 — Eva Pas (@bephantol) April 11, 2022

Así que ojalá se hicieran inspecciones y nos pusiéramos con esto tan serios como nos hemos puesto hasta ahora con quien no la lleva puesta. Hay muchas razones por las que una persona puede querer seguir llevando mascarilla… — Eva Pas (@bephantol) April 11, 2022

Sea por el motivo que sea no podemos usar (una vez más) la precariedad laboral y el miedo a perder un puesto de trabajo para presionar a los trabajadores y despojarles de sus derechos. — Eva Pas (@bephantol) April 11, 2022

Esta reflexión muestra cómo la necesidad de conservar un empleo y el miedo al despido provocará una situación incómoda a esta trabajadora y otras muchas. A pesar de su preferencia a mantener un tiempo el uso de la mascarilla para sentirse más segura, la política de la empresa primará sobre su voluntad.

Más allá del debate sobre el uso o no de las mascarillas, el punto importante es el poder que puede ejercer una empresa sobre sus trabajadores, ya que el primero juega con la necesidad de mantener su empleo del segundo para su propio beneficio e interés.

Total, que si tenéis empleados a vuestro cargo no seáis una mierda de jefes y dejar que elijan por ellos mismos si seguir llevando la mascarilla o no. Un besi de lunes 😘 — Eva Pas (@bephantol) April 11, 2022

El hilo ha generado la reflexión de los tuiteros sobre el tema y aunque no hay un consenso, algunos comprenden que esta nueva situación requiere un periodo de adaptación distinto para cada persona y eso debería primar sobre los intereses de una empresa.

Eva, me temo que lo q comentas en este hilo sí va a suceder… y va a ser motivo de muchos problemas laborales sobre todo los relacionados con ventas y atención al cliente… https://t.co/UqUFKUOXF2 — Jose_UNEDIANO🖤🇪🇸🏳️‍🌈 خوسيه لويس (@JOSE_UNEDIANO) April 12, 2022

A partir del 19 NO ES OBLIGATORIA la mascarilla en muchos sitios. Esto no quiere decir que no la podamos llevar. Por favor, libertad individual.

Las vacunas actuales solo reducen síntomas. NO protegen de contagiarse ni de contagiar.

Elige ponértela o quitartela según el lugar. https://t.co/4fSkJ9aCVO — Ciudadana indignada (@grunoncilla) April 12, 2022

Todo el mundo tiene derecho a escoger, aunque tmb es verás q hay q superar miedos https://t.co/mVeCY7b5xr — B.K. #MascarillasNiUnMinutoMas (@Benjamin_Khalid) April 12, 2022

Esto es lo primero que he pensado. Y es que debe ser así. En la decisión de la empresa (si el gobierno permite esa restricción), está el decidir si sus empleados deben seguir o no llevando la mascarilla. Pero entre el ya no deben y pueden, eso siempre debe decidirlo el trabajador https://t.co/ZbGqaVetgd — Kirino Kirisame (@KirinoKirisame) April 13, 2022

Interesante hilo sobre las mascarillas. Dejad que cada persona, dentro de la legalidad, haga lo que le salga del níspero o del toto. Un poquito de empatía, joder!!! https://t.co/eA4v5mfACq — Cándido Ruiz (@CandidoRuizRuiz) April 13, 2022